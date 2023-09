Bruciato vivo: la tragica fine di Alessandro Tomasella durante un barbecue

Una Tragica Serata di Halloween

La notte del 1° novembre, Alessandro Tomasella, un giovane di 31 anni, ha perso la vita in un incidente drammatico durante una cena di Halloween. L’uso sconsiderato della benzina per accendere il barbecue ha portato a gravi ustioni per Alessandro e altre due persone presenti.

Ustioni Gravissime

Nell’incidente, il giovane Alessandro ha riportato ustioni estese su oltre il 30% del suo corpo. La situazione è precipitata quando, durante il tentativo di accendere il barbecue, sono stati colti da un ritorno di fiamma. Nonostante tutti e tre siano rimasti ustionati, Alessandro ha sofferto le conseguenze più gravi.

Una Corsa Contro il Tempo

Dopo l’incidente, Alessandro è stato portato d’urgenza al pronto soccorso in auto, ma le sue condizioni erano critiche. Di fronte alla gravità delle ustioni, è stato trasferito in ambulanza al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro.

La Triste Fine di Alessandro Tomasella

Purtroppo, pochi minuti dopo essere arrivato in ospedale, Alessandro Tomasella ha perso la vita a causa delle estese ustioni riportate. Una tragedia che ha scosso profondamente la sua famiglia e gli amici.

Le Indagini Preliminari

Dopo mesi di indagini preliminari, sono emerse nuove informazioni sulla tragedia. Oltre a un familiare coinvolto nell’accensione del barbecue con la benzina, due operatori sanitari che hanno accompagnato Alessandro in ambulanza sono stati indagati.

Le Accuse nei Confronti dei Sanitari

Il medico e l’infermiere che hanno assistito Alessandro durante il trasporto in ambulanza sono accusati di imprudenza e imperizia. Secondo le accuse, il giovane paziente in ambulanza non era dotato dei necessari sensori per monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione.

Una storia tragica che mette in evidenza l’importanza di seguire le corrette procedure di sicurezza durante l’uso di sostanze infiammabili come la benzina.