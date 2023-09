Rissa tra adolescenti scatena la furia delle mamme armate di cacciavite

Litigio tra Ragazzine Che Coinvolge le Mamme

In un tranquillo quartiere di Roma, precisamente nella zona Tuscolana, un litigio tra ragazzine ha preso una svolta inquietante coinvolgendo le loro madri. Questo spiacevole episodio si è trasformato in una violenta rissa con tanto di cacciavite utilizzato come arma. La protagonista di questa triste vicenda è una donna di 48 anni, ora denunciata con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito un’altra donna al viso con un cacciavite.

La Scena dello Scontro

Gli eventi risalgono a mercoledì scorso, quando tutto è accaduto in via Vivante, sconvolgendo i passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. Due ragazzine, entrambe di dodici anni, sono state le protagoniste originali del litigio. La madre di una delle ragazze è intervenuta per difendere sua figlia, allontanando l’altra ragazzina.

La Spirale di Violenza

Tuttavia, la situazione non si è placata. L’altro genitore è tornato a casa e ha raccontato quanto era accaduto alla madre. In breve tempo, la discussione è ripresa tra le due madri, ma questa volta è diventata molto più accesa. Insulti, spintoni e poi, in un momento di follia, una delle donne ha afferrato un cacciavite e ha colpito l’altra al viso, rischiando di infliggere ferite gravissime, compreso il possibile coinvolgimento dell’occhio.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Nel frattempo, la polizia è stata chiamata sul posto e ha prontamente separato le due donne. La madre che aveva usato il cacciavite è stata portata in commissariato, mentre l’altra donna, ferita al viso, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I, dove è tuttora ricoverata.

Questo drammatico episodio sottolinea quanto le tensioni e le incomprensioni possano sfociare in violenza, coinvolgendo anche le persone adulte in situazioni che dovrebbero essere risolte in modo pacifico. La speranza è che le lezioni possano essere apprese da questo triste evento per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.