Giallo a Roma, ragazza di 20 anni ferita in un B&B: “Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno aggredito con un coltello”

La giovane modella Talia Graf, 20 anni, è stata trovata gravemente ferita in un Bed and Breakfast nel centro di Roma. L’addetta alle pulizie ha fatto la scoperta scioccante e immediatamente è scattato l’allarme. La ragazza, nipote della famosa tennista Steffi Graf, era stesa a letto in una pozza di sangue, in uno stato confusionale e seminuda.





Secondo quanto riportato, Talia Graf avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di essere stata accoltellata da un gruppo di persone. La polizia e i carabinieri sono intervenuti prontamente per avviare le indagini e fare chiarezza sull’accaduto.

La situazione ha destato grande preoccupazione nella città di Roma, con il mistero che avvolge l’aggressione alla nipote della celebre tennista tedesca. La parentela con Steffi Graf è ancora da confermare, ma fonti online confermano l’esistenza di una nipote ventenne che lavora come modella.

La giovane Talia ha dichiarato di essere stata aggredita e accoltellata da più persone, aggiungendo ulteriori dettagli che saranno al centro delle indagini delle autorità competenti.

Il B&B in cui è avvenuto l’aggressione si trova in una posizione centrale a Roma, vicino a luoghi di grande interesse turistico come il Colosseo e il Quirinale. La vicenda ha destato grande scalpore e attenzione mediatica, con l’opinione pubblica in attesa di ulteriori sviluppi sull’accaduto.

Al momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili, mentre la giovane Talia Graf si trova ricoverata in condizioni gravi ma stabili.

La situazione continua a tenere banco nelle cronache romane, con l’interesse del pubblico che rimane alto di fronte a un episodio così drammatico e misterioso. Si attendono aggiornamenti e sviluppi sul caso, mentre l’indagine prosegue per far luce sull’aggressione alla nipote della leggendaria campionessa di tennis Steffi Graf.