Mamma di cinque gemelli non riesce a pagare la spesa, ma una voce alle sue spalle le dice: “Il conto è già coperto”

Una madre in difficoltà riceve un’inaspettata sorpresa quando, senza più soldi alla cassa del supermercato, un’estranea interviene per aiutarla.





Rachel e suo marito Jack erano al settimo cielo quando scoprirono di aspettare dei gemelli. Dopo anni di tentativi, vennero benedetti con cinque bambini in una volta sola. Non riuscivano a contenere la gioia.

Jack lavorava come camionista e guadagnava bene, così quando nacquero i bambini, Rachel poté tranquillamente lasciare il lavoro per prendersene cura. Per quattro anni, tutto procedette serenamente, e nessuno dei due immaginava che le cose potessero cambiare. Ma il destino li colpì duramente.

Un giorno, Jack uscì presto per andare a lavoro… e non tornò mai più. Era il loro anniversario di matrimonio, e Rachel aveva cercato di trattenerlo a casa, perché avvertiva una strana inquietudine. Ma Jack l’aveva rassicurata:

«Non preoccuparti, amore. Tornerò in tempo. Te lo prometto.»

Ma quella promessa non fu mantenuta. Quella sera, Rachel ricevette una telefonata dalla polizia: Jack era morto in un incidente con il camion. La giovane vedova scoppiò in lacrime, ma nulla poteva riportare indietro suo marito. Da quel momento in poi, avrebbe dovuto affrontare tutto da sola.

I loro figli avevano solo quattro anni, quindi Rachel non poteva lasciarli soli a casa. Ingaggiare una babysitter era fuori discussione: i risparmi erano limitati, e non c’erano entrate. Nemmeno i vicini si mostravano disponibili.

Rachel non riuscì neppure a elaborare il lutto per la morte del marito: si immerse subito nel lavoro per provvedere ai figli. Iniziò a lavorare a maglia, realizzando sciarpe e cappelli da vendere. Ma con l’arrivo dell’estate, le vendite crollarono e i problemi economici aumentarono.

Un giorno, si recò al supermercato per comprare qualcosa per il compleanno dei bambini. I prezzi però erano saliti alle stelle.

«Quando è che il cacao in polvere è diventato così caro? Cinque dollari per una confezione piccola?! Ugh… non ho nemmeno preso metà delle cose e siamo già a 50 dollari! Devo togliere qualcosa.»

Restituì il cacao sugli scaffali e prese un pacco di biscotti al cioccolato generici, per sostituirlo nella torta. Mentre si spostava all’altro corridoio, suo figlio Max cominciò a insistere:

«Mamma! Mi compri le caramelle? Ti prego!»

«Tesoro… le caramelle fanno male ai denti. E costano un po’ troppo… la mamma deve comprare gli ingredienti per la torta del tuo compleanno.»

Ma un bambino di quattro anni non poteva capirlo. Cominciò a piangere forte, attirando l’attenzione degli altri clienti.

«No mamma! Le voglio! VOGLIO LE CARAMELLE!»

«Anche noi le vogliamo! PER FAVORE!!!» gridarono in coro gli altri fratellini.

Rachel andò nel panico. Tutti la fissavano e, per evitare una scena, alla fine cedette. Ma arrivata alla cassa, arrivò un altro problema.

«È così difficile controllare i prezzi prima di comprare?» borbottò la cassiera, Lincy. «Le mancano dieci dollari, quindi devo togliere qualcosa.» Prese subito i biscotti al cioccolato, le caramelle e altri articoli, ma Rachel la fermò:

«La prego, non tolga quei prodotti. Facciamo così… rimuovo io il pane, e…»

A volte, l’aiuto arriva da dove meno te lo aspetti.

Nel frattempo, Max si era allontanato e camminava tra i cartoni del latte. In uno dei corridoi incontrò un’anziana signora.

«Ciao piccolo! Io sono la signora Simpson. Come ti chiami? Cosa ci fai qui da solo?» chiese con dolcezza.

«Ciao signora Simpson! Io mi chiamo Max e ho quattro anni. E lei quanti anni ha?»

L’anziana rise imbarazzata. «Un po’ più di te, diciamo settanta? Dov’è la tua mamma?»

«La mamma sta litigando con qualcuno. Dice che non abbiamo abbastanza soldi e dobbiamo lasciare delle cose qui.»

«Oh, davvero?» chiese preoccupata la signora. «Mi accompagni da lei?»

Max annuì e la condusse alla cassa. Proprio in quel momento, Lincy stava sgridando Rachel:

«Senta, se non può permettersi la spesa, eviti di venire qui! Si sposti! Ci sono altri clienti!» disse spingendo la borsa e chiamando il cliente successivo.

«Avanti il prossimo!»

«No, la prego…» Rachel stava cercando di parlare, ma una voce alle sue spalle la interruppe.

«Non c’è bisogno di togliere nulla. Il conto è già coperto!» disse la signora Simpson porgendo la carta alla cassiera. «Metta tutto, anche ciò che ha tolto. Pago io.»

«Oh no, davvero, non posso accettare…» cercò di protestare Rachel.

«Tranquilla, va tutto bene» la rassicurò la donna, e Rachel accettò con gratitudine.

Uscite dal supermercato, Rachel non smetteva di ringraziarla.

«Grazie mille per il suo gesto. Mi dispiace non poterle restituire subito i soldi, ma… la prego, venga a trovarci un giorno. Questo è il mio indirizzo» disse, porgendole un biglietto. «Mi piacerebbe offrirle un tè con i miei biscotti. Li faccio davvero buoni.»

«Ma che dolce! Verrò presto a trovarvi, Max! Ciao bambini!» salutò prima di andarsene.

I bambini le sorrisero e la salutarono, e Rachel si stupì quando la signora chiamò Max per nome.

«La conosci, amore?»

«Sì, mamma! Le ho detto che stavi litigando, così ci ha aiutati.»

«Che persona meravigliosa…» pensò Rachel tornando alla macchina.

Il giorno dopo, bussarono alla porta.

«Oh, signora Simpson! Entri, prego! È arrivata al momento giusto, ho appena sfornato dei biscotti» disse Rachel accogliendola.

L’anziana si accomodò, e Rachel le servì biscotti e tè.

«Oh, non doveva disturbarsi così!» esclamò sorridendo. «Vivi da sola con i tuoi figli?»

«In realtà mio marito è morto l’anno scorso, quindi sì. Non lavoro al momento, e i soldi scarseggiano. Avevo avviato un piccolo business con cappelli e sciarpe fatti a mano, ma d’estate non si vende nulla. Sto ancora cercando lavoro.»

«Allora perché non vieni a lavorare da me, nel mio negozio di abbigliamento?» propose la signora. «Cerco un’assistente e mi farebbe piacere averti. E non ti preoccupare per i bambini: posso badare a loro io. Mio marito è morto molti anni fa, e non abbiamo avuto figli. Sono solo una vecchia signora che aspetta che Dio la chiami.»

«Oh mio Dio, signora Simpson!» esclamò Rachel, commossa. «Come potrò mai ringraziarla abbastanza?»

«Puoi farlo, cara… preparando ogni sera una buona tazza di tè per me. Affare fatto?»

«Certo che sì!» rispose Rachel asciugandosi le lacrime.

Il giorno dopo iniziò a lavorare nel negozio della signora Simpson. Dopo mesi di impegno, fu promossa a supervisore. Un giorno mostrò alla donna alcuni dei suoi schizzi e lei la incoraggiò ad avviare una piccola attività e a pubblicare i suoi lavori sui social.