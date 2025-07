Dopo mesi di indiscrezioni e tensioni, il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni si conclude con un accordo consensuale: affidamento condiviso e nessun assegno di mantenimento

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più seguite e discusse dello spettacolo italiano, è stata ufficialmente sancita dal Tribunale di Milano. Con una sentenza di divorzio consensuale, i due hanno posto fine al loro matrimonio, evitando conflitti legali e raggiungendo un’intesa che tutela principalmente il benessere dei figli. L’accordo prevede l’affidamento congiunto di Leone e Vittoria, senza alcun obbligo di versamento economico da parte del rapper milanese nei confronti dell’ex moglie o dei figli. Tuttavia, sarà lui a coprire integralmente le spese scolastiche e sanitarie dei bambini.





Il percorso verso questa separazione non è stato privo di ostacoli. Nei mesi precedenti alla sentenza, la coppia ha vissuto momenti di tensione che si sono manifestati anche pubblicamente, con frecciatine e dissing musicali. Nonostante ciò, l’accordo raggiunto dimostra una volontà comune di affrontare la situazione in modo responsabile, mantenendo un clima sereno per il bene dei figli.

Un accordo che evita conflitti

Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine agli ex coniugi, l’intesa è stata raggiunta con l’obiettivo di evitare lunghe battaglie legali e preservare un rapporto pacifico. Il Tribunale di Milano ha approvato l’accordo, ritenendolo adeguato e rispettoso delle esigenze familiari. Gli avvocati che hanno assistito Fedez sono stati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, mentre Chiara Ferragni si è avvalsa della consulenza legale dell’avvocata Daniela Missaglia.

L’affidamento congiunto dei figli rappresenta un punto centrale dell’accordo. Entrambi i genitori continueranno a condividere le responsabilità educative e affettive nei confronti di Leone e Vittoria, garantendo loro una stabilità emotiva nonostante la separazione. Inoltre, la decisione di non prevedere assegni di mantenimento sottolinea la volontà di gestire la situazione in modo autonomo e collaborativo.

Tensioni e scontri prima del divorzio

La separazione tra i due è stata accompagnata da una serie di episodi che hanno alimentato le speculazioni mediatiche. Tra questi, spiccano gli attacchi reciproci attraverso i social media e le canzoni. In particolare, il trapper Tony Effe aveva lanciato accuse nei confronti di Fedez, includendo persino un vocale audio di Chiara Ferragni in una sua traccia musicale. Questo gesto aveva sollevato polemiche e portato il rapper milanese a rispondere con critiche altrettanto dure verso l’ex moglie.

Nonostante questi episodi, il clima in tribunale è stato nettamente diverso. Entrambi hanno dimostrato maturità nel gestire la situazione legale, mettendo da parte le divergenze personali per concentrarsi sul futuro dei figli. La scelta di evitare conflitti distruttivi si rivela significativa, soprattutto considerando il forte interesse mediatico che ha circondato la coppia fin dall’inizio della loro relazione.

Un matrimonio sotto i riflettori

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni, grazie alla popolarità dei due protagonisti. Lui, rapper e figura di spicco della scena musicale italiana; lei, imprenditrice digitale e icona della moda. La loro unione ha attirato l’attenzione di milioni di fan, trasformandoli in una delle coppie più influenti del panorama italiano.

Tuttavia, questa esposizione mediatica ha reso la separazione ancora più complessa, amplificando ogni dettaglio della loro vita privata. Nonostante ciò, la decisione di procedere con un divorzio consensuale dimostra una volontà comune di proteggere ciò che resta del loro rapporto, soprattutto per il bene dei figli.

Il futuro dopo la separazione

Con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, si chiude ufficialmente un capitolo importante nella vita di Fedez e Chiara Ferragni. Ora entrambi potranno concentrarsi sulle rispettive carriere e sulla crescita dei figli, mantenendo un rapporto civile e collaborativo. La scelta di evitare conflitti legali e mediatici rappresenta un esempio positivo per altre coppie che affrontano situazioni simili.