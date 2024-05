Trovato senza vita Mario Porro, il 66enne trascinato via dal torrente in piena dopo l’ondata di maltempo a Cantù

Nel cuore del Comasco, a Cantù, è avvenuta una tragedia che ha scosso la comunità locale. Mario Porro, un uomo di 66 anni, è stato trascinato via dalla corrente del fiume in piena mentre si trovava su un ponticello. La situazione è stata drammatica e le autorità sono intervenute prontamente per cercare di salvare l’uomo.





Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella zona di Cantù, nei pressi di via San Giuseppe. Le ricerche sono state complesse e hanno coinvolto oltre 50 uomini tra carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale. Si temeva che il corpo potesse essere stato trascinato nel letto del fiume Seveso, ma fortunatamente ciò non è avvenuto.

Si è appreso che Mario Porro era sul posto per fare delle foto sul ponte di servizio con alcuni compagni dell’associazione in cui era impegnato. Purtroppo, l’incidente ha avuto conseguenze drammatiche e ha lasciato un vuoto nella comunità.

L’acqua era particolarmente alta quel giorno e nonostante le precauzioni, l’uomo è stato vittima di un tragico incidente. I suoi amici sono riusciti a mettersi in salvo, ma lui purtroppo no. Secondo il nipote Gabriele Tartaglione, Mario Porro era un uomo buono, dedicato alla famiglia e agli altri.

Le autorità hanno disposto il sequestro della passerella per accertare eventuali responsabilità, mentre si attende l’arrivo dell’elicottero da Bologna per ispezionare la zona dall’alto insieme ai droni. La comunità di Cantù è sotto shock per la perdita di un uomo amato e rispettato da tutti.