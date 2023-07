Bufera sull’ex UeD: La polemica sul lato B in primo piano scatena reazioni feroci

Una recente vicenda ha scatenato una bufera attorno a una coppia, con uno dei membri che è un ex partecipante di Uomini e Donne. L’uomo ha deciso di dedicare un video alla sua moglie, mettendo in evidenza un particolare del suo corpo: il lato B. Mentre alcuni follower si sono mostrati entusiasti di vedere queste immagini, altri hanno invece criticato duramente l’uomo e la sua consorte. Successivamente, l’ex cavaliere ha voluto intervenire nuovamente per esprimere la sua opinione su questa inaspettata polemica.

La coppia ex UeD sotto accusa per il video sul lato B

Questa coppia, nata dopo la rottura con Pamela Barretta da parte dell’ex partecipante di Uomini e Donne, si è ritrovata improvvisamente al centro dell’attenzione. L’ex cavaliere Enzo Capo ha voluto mettere in risalto la sua splendida Ferrari rossa e, successivamente, sua moglie. Tuttavia, la telecamera ha focalizzato l’attenzione in modo particolare sul loro lato B, che è davvero perfetto. Dopo aver letto accuse e insulti, l’ex concorrente del programma di Maria De Filippi ha deciso di realizzare un altro video per manifestare la sua frustrazione riguardo a commenti che avrebbero potuto essere evitati.

Reazioni feroci agli scatti del lato B della moglie di Enzo Capo

La reazione degli utenti è stata variegata dopo che Enzo Capo ha immortalato il sedere di Lucrezia Massimo. Alcuni commenti hanno accusato la donna di aver fatto ricorso a interventi estetici per migliorare il suo aspetto: “La bellezza sta nella natura, non nell’artificiale”, “Ridicola”, “Assurdi e ridicoli, lei rifatta”. Inoltre, alcuni hanno criticato la scelta della coppia di mettere in mostra una parte specifica del corpo. Tuttavia, Enzo Capo ha deciso di rispondere con fermezza.

La risposta di Enzo Capo alla polemica

Enzo Capo ha deciso di affrontare direttamente i commenti negativi sotto il suo ultimo post: “Sto leggendo commenti assurdi… Persone bigotte, piene di invidia… Le cose belle sono fatte per essere ammirate”. Sarà questa replica sufficiente per chiudere il caso? Solo il tempo ci dirà se Enzo o Lucrezia Massimo torneranno a parlare dell’argomento nei prossimi post.

Conclusioni

La polemica sul lato B della moglie di Enzo Capo, ex partecipante di Uomini e Donne, ha scatenato una discussione accesa sui social media. Mentre alcuni hanno elogiato la bellezza della coppia, altri hanno espresso critiche feroci riguardo alla scelta di mettere in evidenza una parte specifica del corpo. Come spesso accade in questi casi, le opinioni sono state polarizzate. Resta da vedere se la coppia tornerà sull’argomento o se deciderà di lasciare alle spalle questa controversia.