Can Yaman, l’assoluta verità detta da Diletta Leotta: “Ecco perché non l’ho sposato”

Sono passati diversi mesi da quando Can Yaman e Diletta Leotta hanno chiuso la loro relazione, e ora la verità sul perché non si sono mai sposati è venuta a galla.

Can Yaman è un attore molto amato che attualmente è impegnato nelle riprese della serie Disney Plus, El Turco. Lo scatto inedito della proposta di matrimonio di Can Yaman e Diletta Leotta è stato pubblicato dall’ex agente dell’attore! Diletta Leotta e il suo ex fidanzato hanno finalmente rivelato il motivo per cui non si sono mai sposati.

La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta si sta scaldando, secondo le ultime notizie.

Can Yaman è un attore turco che sta guadagnando popolarità per il suo bell’aspetto e il suo comportamento professionale. Ha conquistato i fan con il suo ruolo di fotografo in Daydreamer – Le ali dei sogni e presto apparirà nella serie internazionale El Turco su Disney Plus.

Se siete interessati a sapere come si è comportata Diletta Leotta rispetto a Can Yaman, le cose sono cambiate molto di recente con Giacomo Cavalli.

Can Yaman è stato al centro delle pagine di gossip qualche mese fa per la sua relazione con Francesca Chillemi, sua co-protagonista in Viola come il mare. Dopo mesi di dubbi, i due attori hanno finalmente ammesso di essere solo amici. La sua passata relazione con Diletta Leotta, invece, sembra essere definitivamente finita per la star turca.

La conduttrice di Dazn è ora felicemente fidanzata con un calciatore, il portiere Loris Karius. I fan di Diletta Leotta sono molto felici per lei, perché nonostante sia stata recentemente legata allo sportivo, i due sono inseparabili e lei sembra aver ritrovato il sorriso. Tuttavia, molti si chiedono ancora perché sia finita la sua relazione con l’attore turco Can Yaman. Fino ad oggi, i motivi della loro separazione non sono stati chiari.

Alessandro Rosica, investigatore sui social media, ha svelato alcuni retroscena della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, due personaggi del mondo dello spettacolo che hanno fatto molto discutere. La coppia ha reso pubblica la propria relazione attraverso i social media e Diletta Leotta, conduttrice di Dazn, si è persino recata in Turchia per incontrare la famiglia di Yaman. Le è stato anche regalato un anello di fidanzamento del valore di 40.000 euro.

Alessandro Rosica rivela tutto

Tuttavia, l’esperto sostiene che la coppia stava insieme solo per le apparenze. Hanno beneficiato dell’attenzione mediatica che la loro storia d’amore ha generato e sono rimasti sulle pagine del gossip anche dopo la loro rottura. Alessandro Rosica, Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero deciso di porre fine al loro contratto e, come se non bastasse, il padre dell’attore ne era a conoscenza.

“Can Yaman ha uno stile di vita che non sarebbe tollerato da molti”, ha ammesso l’investigatore sociale Alessandro Rosica. Sembrerebbe che Can Yaman abbia una passione per uno stile di vita improntato all’eccesso; non a caso, andrebbe in giro con una guardia del corpo. La star turca, nonostante sia un personaggio di spicco, cerca di proteggere la sua vita privata e parla molto poco della sua relazione ormai naufragata con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta.