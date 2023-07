Caos in spiaggia a Portonovo: lite, intervento della polizia e multa di 200 euro

Panorama

Una giornata di relax a Portonovo, nell’anconetano, si è trasformata in un vero e proprio teatro di tensioni quando una rissa tra bagnanti ha costretto alla presenza della polizia locale. In mezzo a insulti e urla, la quiete della spiaggia è stata sostituita da un clima di caos, rendendo necessarie ore di intervento per placare gli animi e riportare la calma. Il risultato? Una multa di 200 euro per uno dei bagnanti coinvolti, reo di aver infranto un divieto.

Un divieto ripetutamente infranto

Come riportato dal Corriere Adriatico, questa non è la prima volta che un divieto viene ignorato in questa zona: “Non è il primo episodio che accade nella baia rispetto al mancato rispetto del divieto. Così come a Mezzavalle, dove il divieto è ben posizionato, ma sovente nessuno se ne accorge. E magari fa finta di niente”.

L’incidente in dettaglio

Ma cosa è successo esattamente? Il Corriere Adriatico fornisce un quadro chiaro della situazione.

Il problema: cani in spiaggia e una multa di 200 euro

A quanto pare, due donne hanno deciso di godersi una giornata di sole portando con sé in spiaggia i loro due grossi cani, pastori maremmani di notevoli dimensioni. Il racconto prosegue: “Ieri pomeriggio, i due cani in questione, sono stati visti da tutti. Assieme alla loro padrona e a sua figlia si godevano il mare ed il sole della baia, nella spiaggia libera accanto alla Capannina e prima di imboccare l’accesso, vietato, per la spiaggia della Vela, piena di gente”.

Le proteste dei bagnanti presenti non sono state ascoltate dalla proprietaria degli animali, che si è rifiutata di lasciare la spiaggia. Ne è seguita una lite che ha fatto salire la tensione alle stelle. Nonostante siano volati insulti, per fortuna la situazione non è degenerata ulteriormente. Alla fine, i bagnanti hanno deciso di segnalare l’episodio al 112.

Rispetto delle norme e tutela dell’ambiente

Le spiagge, così come i parchi e le riserve naturali, sono luoghi che richiedono il rispetto delle norme stabilite da Comuni, Enti e Capitanerie di Porto, che hanno competenza sul demanio e sulle spiagge. Questo incidente dovrebbe servire da monito per tutti noi sulla necessità di rispettare le regole, per garantire un ambiente sereno e sicuro a tutti.