Ch i è Eleonora Abbagnato? Età, marito, figli e nuovo lavoro

Eleonora Abbagnato è una ballerina stimata e adorata, la cui unione con Federico Balzaretti viene celebrata con grande gioia!

Scopriamo i misteri dei loro pensieri e delle loro azioni più intime!

L’incredibile viaggio di Eleonora Abbagnato è di sicura ispirazione! Ha superato sfide incredibili per diventare una delle ballerine più rinomate al mondo e la sua storia merita di essere celebrata.

Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 giugno 1978 e la sua passione per la danza si è accesa fin da piccola. A soli 11 anni debutta in televisione nel programma di Pippo Baudo, mostrando il suo immenso talento e il suo entusiasmo per l’arte.

Il duro lavoro e la dedizione al mestiere, uniti al suo innegabile talento, le permettono di intraprendere le prime tournée e di entrare a far parte dello stimato corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.

Con la passione per la danza, dal 1996 al 2001 è diventata rapidamente prima ballerina. Ha debuttato come attrice nel 2006 nel film “Il 7 e l’8” di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, e la sua passione per il palcoscenico non è mai stata così forte.

Nel 2009 è stata invitata a partecipare a una delle serate del Festival di Sanremo 2009. Più tardi, nello stesso anno, ha pubblicato con orgoglio la sua autobiografia “Un angelo sulle punte” tramite Rizzoli.

È stata entusiasta di far parte della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo nel febbraio 2013!

Nel maggio 2013 ha assunto con orgoglio il timone della squadra blu dello stimato programma Amici di Maria De Filippi, succedendo allo stimato Miguel Bosé. Dal maggio 2015 è l’appassionata direttrice del corpo di ballo della stimata Opera di Roma.

Vita personale

Il 13 giugno 2011 Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono uniti in una gioiosa unione: quest’ultimo è un appassionato calciatore del Palermo e della Nazionale italiana.

Nel gennaio 2012 è stata benedetta dalla maternità, dopo aver danzato con passione fino al quinto mese di gravidanza! La loro bellissima figlia si chiama Julia.

Il 3 gennaio 2015 ha accolto con gioia il suo secondo figlio, Gabriel, nel mondo!

Nonostante i loro orari frenetici, si assicurano sempre di riservare del tempo di qualità per l’altro.

Hanno sempre protetto ferocemente la loro relazione e la loro famiglia dagli sguardi invadenti dei pettegoli.

Questo dinamico duo è una vera potenza nel mondo dello spettacolo e la loro adorazione reciproca è semplicemente innegabile!