Perché i Cugini di Campagna si chiamano così? Cosa sappiamo

Cosa ha ispirato i Country Cousins nella scelta del loro nome? Qual è l’importanza che vi è dietro? È evidente che il gruppo ha ancora una forte base di fan e sono stati entusiasti di potersi esibire al Festival di Sanremo.

Tutti sono assolutamente entusiasti di partecipare ed è chiaro che la loro canzone, “Lettera 22”, ha fatto colpo! La gente è curiosa di sapere cosa significhi la canzone – le parole per esprimere “ti amo” – ma altri sono altrettanto incuriositi dal motivo per cui i cantanti hanno mantenuto lo stesso nome sin dagli esordi del gruppo negli anni ’70.

Siamo i Country Cousins e siamo appassionati di ciò che facciamo!

I Cugini di Campagna hanno un moniker significativo che spiega il motivo della loro scelta. Il loro trionfale ritorno sul palco di Sanremo dopo tanti anni è stato particolarmente celebrato – e non c’è da stupirsi del perché! C’è una ragione speciale dietro la scelta del loro nome che vale la pena di approfondire.

Emozionati, alcuni membri del gruppo hanno rivelato di non aver partecipato a Sanremo in passato, soprattutto negli anni ’70, perché il Festival non era così popolare. Ma quest’anno hanno deciso di provarci e sono stati felici di scoprire che il pubblico ha risposto alla grande!

Sembra che il nome “Cugini” poi sia stato scelto perché dato che si trattava di due fratelli gemelli, ecco che praticamente i due non solo erano tali, ma anche amici e poi, dato che si sono aggiunti anche altri due componenti, allora si è optato per il nome di “Cugini”, perché anche se solo due erano davvero parenti, ma precisamente fratelli gemelli, la loro amicizia comunque era come se li rendesse cugini. Circa il secondo termine invece che cosa si può affermare?

Dettagli

Sembra che per il secondo mandato ci sia dietro una storia diversa, in parte dovuta al suggerimento di una casa discografica. Questa casa discografica li aveva scoperti per prima e aveva inizialmente tentato di fare in modo che le loro canzoni fossero incentrate su un concetto legato alla campagna. Volevano che i cantanti incarnassero alcune caratteristiche della musica tradizionale italiana, ma con un tocco rurale. C’è molta passione ed entusiasmo dietro questa storia!