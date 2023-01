Che Dio ci aiuti 7 riassunto seconda puntata: ecco quando va in onda la replica

Quando possiamo aspettarci di vedere il nuovo episodio della serie TV in onda? Aspetto con ansia il suo ritorno!

Ieri sera, Che Dio ci aiuti 7 è tornato con un episodio sorprendente che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per tutti i colpi di scena! E se non bastasse, i prossimi episodi riserveranno ancora più sorprese. Per chi si fosse perso l’episodio, è possibile recuperarlo su Rai Play o guardare la replica della terza puntata su Rai Premium questo sabato alle 21.20.

Non perdetevi tutta l’emozionante azione!

Scoprite quali emozionanti eventi si sono susseguiti nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7! Con trepidazione ed eccitazione, tuffiamoci nell’azione e scopriamo cosa ci aspetta!

Nell’episodio di apertura, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) deve affrontare la visita del vescovo che mette in discussione le sue decisioni. Azzurra (Francesca Chillemi) è terrorizzata dalla possibilità di perderla. Nel frattempo, le ragazze del convento sono in difficoltà: Ludovica si rifiuta di cedere al barista, Cate si giustifica per non essersi occupata del coro dei bambini e Sara sembra adescare uomini sposati. Così, la suora ed Emiliano (Pierpaolo Spollon) iniziano a cercare di trovarla.

Mentre Emiliano cerca la ragazza incontrata nella toilette, mettendo online il suo cellulare, Azzurra cerca disperatamente di trovare le prove che Suor Angela non sia responsabile della morte della sorella di Suor Teresa, che ha deciso di rimanere ad Assisi per rintracciare la vera madre di Elia.

La protagonista entra in crisi

Preparatevi a un’emozionante seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7 giovedì prossimo alle 21.30 su Rai1! Suor Angela è sparita e Monsignor Vescovo la tiene in prigione. Il rapporto tra Azzurra e Suor Teresa va a rotoli, ma Suor Costanza (Valeria Fabrizi) torna a portare un po’ di allegria alla novizia.

Suor Teresa indaga sulla madre di Elia e scopre alcune informazioni preziose. Nel frattempo, Ludovica si pente di come ha trattato Ettore e lo invita a cena al convento, ma quando lui scopre chi è, scappa via. Nonostante le incomprensioni e i problemi, Sara ed Emiliano trovano un modo per far incontrare Elia. Non perdetevi l’emozionante episodio!