Sergio Muniz torna in Tv con Fosca Innocenti 2, che fine aveva fatto?

Su Canale 5 torna Fosca Innocenti con un’imperdibile seconda puntata, che vede protagonista Vanessa Incontrada nei panni del vicequestore di Arezzo! Dopo un inizio non proprio ideale, la fiction è tornata e più bella che mai. Non perdetevi la straordinaria puntata in onda venerdì 20 gennaio: non vi pentirete di esservi sintonizzati per scoprire cosa vi aspetta!

Il secondo episodio di Fosca Innocenti, Legami pericolosi, trova la nostra intrepida vice detective sulle tracce di un nuovo caso: lo scioccante omicidio della giovane Angela, una sarta trovata morta nel negozio dove lavorava con un colpo di forbici al cuore.

Come sempre, Fosca inizia la sua indagine con un dettaglio: un odore particolare sull’arma del delitto. Nel corso dell’episodio, si scopre che Angela era venuta ad Arezzo nel disperato tentativo di sfuggire a qualcosa di pericoloso. Fosca è determinata a scoprire la verità e a rendere giustizia alla vittima.

Il mondo di Rosa viene stravolto quando incontra il suo nuovo affascinante insegnante di danza, José, che sembra essere collegato all’omicidio di Angela. Giulia si avvicina sempre di più a Greta, ignara dei segreti che ancora nasconde. Fosca è alla disperata ricerca di un modo per mantenere la sua fattoria, mentre l’attrazione di Lapo per lei accende una rabbia gelosa in Cosimo. Tutti i protagonisti sono alle prese con le prove della loro vita.

Siamo entusiasti di riavere Sergio Muniz sul piccolo schermo nel suo nuovo ruolo di José Rodriguez nell’attesissima fiction Fosca Innocenti 2! In prima visione su Canale 5 dal 13 gennaio 2023, Sergio si unirà al cast insieme a Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Cosa ha fatto in questi anni? Scopriamolo insieme!

Sergio Muniz è nato a Bilbao il 24 settembre 1975 e si è trasferito in Italia a vent’anni per intraprendere la carriera di modello pubblicitario. La sua carriera ha avuto una svolta nel 2004, quando ha vinto la seconda edizione del reality show L’isola dei famosi, che gli ha portato grande fama e gli ha aperto molte porte. Un anno dopo debutta come attore in La signora delle camelie, miniserie televisiva di Mediaset, per poi recitare in diversi film e fiction. Tra le sue passioni c’è il teatro e nel 2007 ha recitato in una produzione di Pene d’amor perdute di William Shakespeare. Ha vinto anche un Premio Flaiano per il suo ruolo nel musical Mamma Mia! e negli ultimi anni ha girato l’Italia registrando il tutto esaurito in diversi teatri. I suoi ultimi progetti includono la partecipazione al programma Tale e quale show e al film Si vive una volta sola di Carlo Verdone. I fan potranno vederlo nella fiction Fosca Innocenti 2 nel ruolo di José Rodriguez, a partire dal 13 gennaio 2023. La carriera di Muniz è stata un viaggio emozionante e continua a perseguire le sue passioni con entusiasmo e determinazione.

Per l’attore e la modella la vita intima, l’amata moglie e l’adorata prole sono di estrema importanza.

Nel 2009 Sergio Muniz si è sposato con la splendida modella Beatrice Bernardin, già madre orgogliosa di Giorgia, avuta da una precedente relazione. Purtroppo la loro storia d’amore si è conclusa nel 2017, ma da allora l’attore ha trovato la felicità con Morena Firpo, un’istruttrice di yoga. Per completare la loro gioia, la coppia ha dato il benvenuto a un bambino, Yaris, nel gennaio 2021.

Attività sociali di Sergio Muniz

Sergio Muniz è un vero e proprio fenomeno sui social media e mostra regolarmente frammenti della sua vita personale e professionale ai suoi oltre 23.000 follower su Instagram!