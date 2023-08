‘Che Tempo Che Fa’! Dove è sparita Filippa Lagerback? Fazio e Littizzetto nell’occhio del ciclone!

Con il passaggio a Discovery, “Che Tempo Che Fa”, il celebre talk show di Fabio Fazio, promette di mantenere intatta la sua essenza, pur con qualche novità. Ma, una recente assenza ha destato curiosità tra i fan. Scopriamo cosa sta succedendo dietro le quinte del programma.

Da Rai a Discovery: Una Transizione con Sapore di Nostalgia

Addio alla Rai, ma non ai ricordi

La decisione di Fabio Fazio di trasferire il suo show su Discovery ha scatenato polemiche e discussioni. Ma, nonostante le tensioni iniziali e la questione degli account social, Fazio ha mostrato gratitudine verso la Rai, dicendo: “Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale”.

Un Team Rinnovato… ma Familiare

Volti noti e nuovi ingressi

Mentre la nuova stagione si avvicina, alcuni dettagli sul cast emergono:

Tornano in squadra : Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini e Mara Maionchi.

: Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini e Mara Maionchi. Nuove presenze : Ubaldo Pantani e Ornella Vanoni.

: Ubaldo Pantani e Ornella Vanoni. Ospiti misteriosi: Saranno svelati prossimamente i nomi delle star che appariranno nel corso della stagione.

Il Mistero di Filippa Lagerback

Nonostante sia stato annunciato il suo ritorno come componente fissa del cast, la Lagerback non è apparsa nell’ultimo promo della trasmissione. Ciò ha alimentato curiosità e speculazioni. Tuttavia, le anticipazioni confermano la sua partecipazione nella nuova stagione.

Novità in Arrivo e Futuri Collaboratori

Con l’inizio della stagione fissato per il 15 ottobre alle 19.30, l’attesa cresce. Fazio e Luciana Littizzetto opereranno nello stesso studio di Maurizio Crozza. E a proposito di Crozza? Fazio ha suggerito che una collaborazione futura con il comico non è da escludere. Il futuro di “Che Tempo Che Fa” promette di essere ricco di sorprese.

In conclusione, il passaggio di “Che Tempo Che Fa” a Discovery segna l’inizio di un nuovo capitolo per il programma, mantenendo però legami solidi con il passato. Rimane da vedere come questa nuova fase influenzerà la dinamica del talk show. Staremo a vedere!