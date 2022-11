Curiosità su chi è Gigi Sammarchi? Età, moglie Patrizia Guzzi, figli, vita privata e Andrea

Negli ultimi anni Gigi Sammarchi ha partecipato a diverse fiction e a diversi lungometraggi. Con Roncato ha instaurato una collaborazione artistica di lunga data. I due hanno dominato numerosi palcoscenici teatrali, dove hanno contribuito in modo determinante al successo delle produzioni di cui sono stati protagonisti. Gigi era amato da molti per la sua capacità di creare personaggi esilaranti e per la sua disponibilità a cogliere al volo l’occasione di partecipare a una commedia di successo.

Gigi Sammarchi è stato uno dei più famosi comici italiani degli anni Ottanta e Novanta. Insieme ad Andrea Roncato ha formato il duo Gigi e Andrea, le cui commedie erano incentrate sulle tradizioni del Nord Italia. Sammarchi ha recitato in diversi film popolari come L’allenatore nel pallone, Mezzo destro mezzo sinistro-2 calciatori senza pallone e I pompieri. Ma chi è il comico di oggi che ci fa ridere così tanto?

Gigi Sammarchi si laurea in Pedagogia, ma poi la passione per lo spettacolo prende il sopravvento. Dopo aver fatto coppia con Andre Roncato, per Gigi Sammarchi è iniziata l’ascesa televisiva. In quel periodo partecipano molti film e programmi televisivi. Anche il film Grand Hotel, che vantava nel cast attori del calibro di Massimo Boldi, vide il duo in azione. Ma con l’approssimarsi della fine del secolo scorso, la sua celebrità iniziò gradualmente ad affievolirsi, fino all’abbandono definitivo della recitazione. Gigi Sammarchi di Gigi e Andrea oggi: anni,

Il comico Pierluigi (Gigi) Sammarchi è nato a Bologna il 2 novembre 1949, sotto il segno dello Scorpione. La sua ultima apparizione televisiva risale al 1995, nei programmi Buona domenica e Regalo di Natale, ed è proprio in quell’anno che progetta di ufficializzare il suo ritiro dal palcoscenico. Nello stesso anno aveva sposato in seconde nozze Patrizia Guzzi, che è ancora oggi sua moglie.

Prima del suo primo matrimonio, Sammarchi era già stato legato a Patrizia Zecchi, che aveva sposato nel 1976. Purtroppo, dopo una lunghissima pausa dai riflettori, la Zecchi è morta di cancro nel 2011. Tuttavia, Sammarchi non ha resistito al fascino dei riflettori e ha deciso di tornare dove tutto era iniziato. Nel 2008 torna finalmente a recitare in Welcome to Love, un film per il grande schermo. Sammarchi ha deciso di tornare anche sul piccolo schermo. Nel 2018 ha preso parte al cast de L’ispettore Coliandro, la serie televisiva dei Manetti Bros. e ha anche accettato inviti come ospite in programmi televisivi come C’è tempo per… .