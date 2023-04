Chi è Alessandra Celentano: età, carriera, chi l’ex marito, figli, castità, fidanzato, foto e Instagram

È nota tra gli allievi della scuola di Amici per il suo atteggiamento duro, ma sotto sotto si nasconde un’anima gentile con un passato travagliato. Sintonizzatevi su C’è Posta per te con Maria De Filippi per saperne di più su di lei e sulla sua vita privata. Non perdete l’occasione di conoscere la donna dietro la paura!

Da quando ha iniziato, Alessandra Celentano ha fatto un ingresso impressionante nel mondo del lavoro.

Alessandra Celentano, nata il 17 novembre 1966 sotto il segno dello Scorpione, ha oggi 55 anni. È un’acclamata coreografa, insegnante ed ex ballerina italiana, nipote del celebre cantante Adriano Celentano e figlia di Alessandro. Dopo aver studiato danza fin da giovane, ha ulteriormente affinato le sue capacità presso la stimata Opera di Stato di Budapest.

Ha perfezionato la sua formazione frequentando corsi di perfezionamento a Reggio Emilia, per poi entrare a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove ha brillato come prima ballerina. Ha effettuato numerose tournée, dall’Europa al Canada, dagli Stati Uniti al Brasile, e si è esibita in teatri da Milano a Napoli. Dal 1997 al 2003 è stata Maître de ballet in diversi importanti teatri italiani.

Ha una vasta esperienza come educatrice ad Amici, il che la rende una candidata ideale per guidare il team.

Dal 2003 fa parte del talent show Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza classica e coreografa. Purtroppo ha sofferto della sindrome dell’alluce rigido e ha dovuto subire diversi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali nel 2017. Questo le ha impedito di ballare, ma continua a mettersi in gioco e a essere spesso al centro di accesi dibattiti. È convinta che la danza sia una forma d’arte che richiede versatilità e talvolta anche senso dell’umorismo.

Che fine hanno fatto l’ex coniuge, la prole e la virtù?

Nel 2007 Alessandra Celentano si è sposata con Angelo Trementozzi, analista finanziario e maestro di karate. Purtroppo i due si sono separati nel 2012 e Alessandra non ha figli. Sembra che abbia trovato una nuova persona speciale nella sua vita.

All’inizio dell’ultima stagione del talent show, Alessandra Celentano ha dichiarato con coraggio a Belve di essere in astinenza da ben 13 anni, a causa dell’incapacità di trovare qualcuno con cui legare veramente.

Alessandra Celentano sta investendo molto su Instagram per raggiungere il successo.

L’account Instagram di Alessandra Celentano, @alessandra.celentano, ha un seguito massiccio di oltre 552 mila persone, il che la rende uno degli account più popolari della piattaforma.