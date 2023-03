Chi è Andrea Belfiore? Età, origini, carriera, fidanzata e Pechino Express

Andrea Belfiore è un chef e batterista italo-americano, che è stato scelto come partecipante nella decima edizione di Pechino Express, il popolare reality show di Sky Uno. Conosciamo poco della sua vita privata e professionale, ma cerchiamo di scoprire di più su questo personaggio che sta attirando l’attenzione del pubblico.

Andrea Belfiore nasce ad Ancona nel 1987 e ha 35 anni. Ha ottenuto una borsa di studio presso l’Umbra Jazz e ha studiato batteria presso il Berklee College of Music a Boston. La sua carriera musicale è iniziata negli Stati Uniti, dove è diventato il batterista degli The Last Internationale e ha suonato con la popstar norvegese Sylvia. Insieme alla compagna Rachele Buriassi, ha anche sviluppato un progetto che unisce la danza e la batteria.

Tuttavia, non è stato solo la musica a catturare l’attenzione di Andrea. Ha anche intrapreso una carriera in cucina, ispirato da un’esperienza di catering che ha fatto. Ha creato i corsi di cucina “Italia Like Locals”, in cui insegna agli americani a cucinare come gli italiani. Il suo progetto è stato molto apprezzato e ha attirato l’attenzione di molte aziende, portandolo a lanciare la società EVENTO con l’amico Sam Akiba.

La sua partecipazione a Pechino Express lo vedrà percorrere le strade dell’India, del Borneo e del Cambogia insieme a Joe Bastianich. I due tenteranno di arrivare alla fine e conquistare il premio finale per devolverlo in beneficrizione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea è legato da molti anni a Rachele Buriassi, una ballerina di talento che è la prima ballerina presso Les Grands Ballets Canadiens. Si sono conosciuti a Boston, dove lei ha trascorso diversi anni nella compagnia Boston Ballet.

In sintesi, Andrea Belfiore è un personaggio versatile e talentuoso che ha saputo unire la sua passione per la musica e la cucina. La sua partecipazione a Pechino Express gli darà la possibilità di mettersi alla prova in una nuova avventura e farlo conoscere al grande pubblico.