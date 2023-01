Chi è Angela Brambati? Età, malattia, marito, figli, dove vive e vita privata

Angela Brambati, nota a tutti come la brunetta dei Ricchi e Poveri, è pronta a debuttare come giudice di The Voice senior insieme al suo amico Angelo. Hanno accettato la proposta ricevuta, prendendo il posto di Orietta Berti che tornerà in Rai nella prossima stagione. Angela è stata una delle protagoniste del successo dei Ricchi e Poveri per molti anni, con brani come Sarà perché ti amo, Che sarà, Mamma Maria e molti altri. Dopo essere stati ospiti a Saremo per omaggiare i 50 anni della loro carriera, Angela e Angelo sono rimasti in due, poiché il compagno di sempre Franco Gatti è morto da qualche mese. In origine i Ricchi e Poveri erano quattro: Angela, Angelo, Franco e Marina Occhiena, che è stata allontanata dal gruppo in seguito.

Angela Brambati, nata nel 1947, ha 75 anni ed è del segno della Bilancia. Il suo compleanno è il 20 ottobre. Si è sposata giovanissima a Marcello Brocherel, e nel 1976 ha partorito il figlio Luca. Purtroppo, il matrimonio durò solo pochi anni a causa di un tradimento che sconvolse la vita di Angela. Nel 1981, poco prima che si esibisse sul palco di Sanremo con i Ricchi e Poveri, la donna trovò il marito insieme alla sua amante Marina. Dopo questo episodio, Angela chiese il divorzio e l’Occhiena fu allontanato dal gruppo.

Angela Brambati ha contratto il Covid nel 2020, con effetti collaterali significativi. Dopo la malattia ha iniziato ad aumentare di peso, perdendo 8 chili. Attualmente è soddisfatta del suo percorso professionale e dell’amore ricevuto dai fan.

Angela ha detto: “Ho lavorato sodo e mi sono impegnata molto, ma quando mi esibisco mi sento appagata e tutti i miei dubbi e le mie incertezze svaniscono.”