Chi è Carlo Marrale fondatore dei Matia Bazar

Carlo Marrale: carriera, vita personale e curiosità sul chitarrista, cantante e fondatore del celebre gruppo.

Negli ultimi anni, molti si sono chiesti che fine abbia fatto Carlo Marrale. Il chitarrista e co-fondatore dei Matia Bazar è stato una figura importante nella musica italiana e internazionale, autore di alcune delle canzoni più celebri di tutti i tempi. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Carlo Marrale

Carlo Marrale è nato a Genova il 15 marzo 1952 e appartiene al segno zodiacale dei Pesci. Negli anni Settanta, ha fondato i Jet, gruppo italiano omonimo di una band australiana emersa negli anni Duemila. Marrale è inoltre noto per aver fondato i Matia Bazar.

All’interno del gruppo, ha composto numerosi successi, tra cui “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “C’è tutto un mondo intorno” e “Vacanze romane”. Ha lasciato la band nel 1993 per intraprendere una carriera solista e a seguito di contrasti con alcuni membri del gruppo, in particolare con Laura Valente. Sembra che Marrale non abbia mai accettato l’addio di Antonella Ruggiero e avrebbe preferito diventare lui il cantante, senza cercare una sostituta.

Nel 1994, si è esibito all’ottava partecipazione a Sanremo, ma per la prima volta da solista, con il brano “L’ascensore”. In anni recenti, ha collaborato con diversi tenori e si è dedicato ad altri progetti personali. Attualmente sembra lontano dal mondo della musica, ma potrebbe tornare a cantare con la band che ha contribuito a rendere fondamentale per la musica italiana.

Carlo Marrale: discografia solista in studio

1994 – Tra le dita la vita 2007 – Melody Maker

Vita personale di Carlo Marrale: coniuge e figli

Pochi dettagli sono noti sulla sua vita sentimentale; non sappiamo se sia sposato o abbia figli.

Lo sapevi che…