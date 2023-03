Chi è Carol Alt? Età, altezza, peso, ex marito, figli, e vita privata

Carol Alt

Categoria: Modelli

Nome: Carol

Cognome: Alt

Nome d’arte: Carol Alt

Altezza: 179 cm

Peso: 58 kg

Data di nascita: 1 dicembre 1960

Età: 59 anni

Luogo di nascita: New York

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: Diploma

Carol Alt ha festeggiato il suo 60° compleanno con una bellezza che è rimasta senza tempo. Di recente ha posato in topless per Sports Illustrated, il settimanale americano che l’ha vista per la prima volta in copertina nel 1982.

È originaria di New York, ma non ha dimenticato le sue radici di top model e attrice in Italia, dove ha iniziato la sua carriera nel 1979. Quando è arrivata a Milano, era una giovane donna non affermata e incerta, che aveva vissuto l’adolescenza con una corporatura robusta, prima di perdere rapidamente 20 chili all’età di 18 anni.

Si è affermata come emblema della spensieratezza degli anni Ottanta, apparendo sulle passerelle di moda, nei film dei fratelli Vanzina e nell’ambiente lussuoso della “Milano da bere”. Oggi comunica a Gente il suo affetto per l’Italia e la gente del posto, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto in quel periodo. Ricorda il periodo trascorso in Italia come un periodo di moda, gioia e raffinatezza, e conserva un posto speciale nel suo cuore per il Paese.

All’epoca il lavoro sembrava più gestibile, come dimostrano i tre film che è riuscita a realizzare in un anno. Il suo primo grande successo è stato Via Montenapoleone nel 1986. L’anno successivo, viene scritturata come Marina Ripa di Meana in I miei primi 40 anni e nel suo sequel del 1989 La più bella del reame. Nel 1990 incontra il grande amore della sua vita, Ayrton Senna, il campione brasiliano di Formula 1 purtroppo scomparso nel 1994 all’età di 34 anni in un tragico incidente sul circuito di Imola.

La relazione tra Carol e Ayrton, iniziata dopo il loro primo incontro e proseguita fino alla sua scomparsa, è stata confermata solo di recente da Alt. La donna ha ricordato: “Era consapevole della rischiosità della sua professione. Quando è morto, mi trovavo in Florida per girare una serie televisiva. Ricordo ogni dettaglio, la mia stanza d’albergo, quello che indossavo… Mi sono buttata nel lavoro per andare avanti”.

La top model, che ha ottenuto più di 500 copertine di riviste in tutto il mondo, ci ha informato dagli Stati Uniti che è ancora molto occupata con il suo carico di lavoro. Ha intenzione di produrre altri episodi del programma televisivo Carol Alt’s Living Room, ambientato nella sua residenza di New York, nonché un podcast di Healthy You & Carol Alt, un programma trasmesso su Fox News.

Carol inizierà presto le riprese della serie Paper Empire per Amazon Prime, dopo aver recentemente finito di lavorare a My Last Best Friend, diretto dall’italiano Filippo Prandi nella New York colpita dalla pandemia. L’attrice osserva: “Eric Roberts è il protagonista maschile, ma non abbiamo potuto incontrarci sul set a causa della necessità di rispettare i protocolli di distanza sociale. È un peccato che questa sia la realtà in cui viviamo”.

Alt è molto impegnata nell’aiutare le organizzazioni che si battono per il benessere degli animali (come la Best Friends Animal Society) ed è un’accanita sostenitrice della dieta cruda. Chiediamo se questo è davvero il suo segreto di bellezza. “Il primo e principale fattore è una corretta alimentazione”, spiega l’attrice.

«Ma ce ne sono altri due: occuparsi con passione di qualcosa ed essere circondata da persone che ami». A proposito di amore – lei che ventenne ebbe una relazione con Warren Beatty, più grande di 23 anni – dopo il divorzio da Greschner, nel 1996, ha avuto un lungo legame sentimentale con un altro giocatore di hockey, il russo Aleksej Jascin, stavolta più giovane di 13 anni. «Adesso sono single, ma una single molto felice», rivela. «Quando il mio stato d animo cambierà, cercherò un amore. Ma ho avuto tante grandi storie d’amore nella mia vita e sono pronta per una pausa». Invece l’amore di Carol per l’Italia non è mai finito e non conosce pause. Come la sua eterna, incredibile giovinezza.