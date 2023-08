Chi è Chiara Bontempi la moglie di GianMarco Tamberi? La Donna dietro il Trionfo e la Medaglia d’Oro

Tra i segreti del campione Gimbo Tamberi, c’è un nome che brilla con l’intensità di una medaglia d’oro: Chiara Bontempi. Compagna di vita sin dai tempi dell’adolescenza, originaria di Ancona come lui, da un anno è la moglie di colui che ha appena conquistato il titolo di Campione del Mondo. Ed è proprio a Chiara che Tamberi ha corso nel momento di più alta euforia, per appenderle al collo la preziosa medaglia d’oro.

La Donna dietro il Campione

Chiara Bontempi, laureata e ventottenne, è molto di più che la moglie di Tamberi. Non solo condivide la sua vita, ma è anche una figura fondamentale nel suo mondo. I due condividono molto più di un semplice legame coniugale, sono un team che lavora insieme. Chiara si occupa dell’aspetto amministrativo della società del marito e cura anche la sua immagine, contribuendo a plasmare l’immagine pubblica di Tamberi.

Un Background di Eccellenza

La passione per lo sport non è solo una caratteristica di Gimbo Tamberi, ma si riflette anche nella sua moglie Chiara. Figlia di Piergiorgio Bontempi, un ex pilota, Chiara ha ereditato l’amore per l’attività fisica e lo sport. Non solo si allenano insieme in pista, ma lei stessa pratica nuoto e si dedica a esercizi casalinghi con elastici e pesi. Inoltre, supporta il suo marito nelle sfide legate alla dieta, cercando di seguire i suoi rigorosi regimi alimentari.

Un Legame Indissolubile

La loro relazione non è solo basata sull’amore, ma anche sull’amicizia e sulla condivisione di obiettivi. La storia d’amore tra Gimbo e Chiara è iniziata grazie ai tempi dei social media, quando si sono conosciuti tramite Facebook. La loro connessione è cresciuta mentre Tamberi faceva la transizione dal basket all’atletica. Dal 2009, anno in cui si sono incontrati, ad oggi, la loro unione è rimasta solida e inossidabile, fatta eccezione per un breve periodo di pausa nel 2013.

Un Futuro Radioso

Mentre Gimbo Tamberi porta a casa l’oro, Chiara Bontempi si erge come il suo sostegno più saldo. La loro storia è una testimonianza di amore, dedizione e condivisione di passioni. Nel momento più trionfale della sua carriera, Tamberi ha corso verso la sua Chiara, dimostrando che dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Insieme, stanno costruendo un futuro radioso, rafforzando il loro legame giorno dopo giorno.