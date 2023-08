Tragedia sconvolgente: L’Ingegnere Paolo Tamburini muore risucchiato da un ventilatore industriale!

Una giornata che doveva essere come tante altre, si è trasformata in una tragedia immane oggi a Senago, in provincia di Milano. Alle 14, un ingegnere di 50 anni, Paolo Tamburini, ha perso la vita mentre stava svolgendo il suo lavoro presso la Acovent Srl, un’azienda specializzata nella costruzione di ventilatori, situata in via Cavour 91.

Una Dinamica Devastante

Secondo le prime ricostruzioni, l’ingegnere Tamburini si trovava insieme a un collega, impegnato probabilmente in lavori di manutenzione, quando è accaduta la tragedia. Un ventilatore imponente, delle dimensioni di quattro metri per quattro, sembra abbia risucchiato Tamburini durante l’esecuzione dei suoi compiti. L’uomo, progettista per un’azienda esterna, la Prisma Impianti di Basaluzzo (Alessandria), è finito all’interno della turbina in movimento del macchinario.

Un Tentativo Vano di Soccorso

I colleghi dell’ingegnere, allarmati dalla sua scomparsa improvvisa, hanno fatto una scoperta sconvolgente: il corpo di Tamburini giaceva senza vita davanti al maestoso ventilatore. Nonostante gli sforzi immediati dei vigili del fuoco e del personale medico, la sua vita non è stata possibile da salvare. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

L’Indagine in Corso

In attesa di una ricostruzione completa dei fatti e dell’identificazione delle cause, il macchinario coinvolto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Cecilia Vassena, mentre la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento “ambiente, salute, sicurezza, lavoro” guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano è sul caso.

Un Futuro Segnato da Domande Senza Risposta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo, al momento senza un indagato specifico. Nei prossimi giorni, l’autopsia cercherà di svelare ulteriori dettagli. Nel frattempo, l’ombra della tragedia continua a gettare domande senza risposta, lasciando una comunità in lutto e un vuoto impossibile da colmare.

L’Appello alla Sicurezza sul Lavoro

In risposta a questa tragica perdita, la consigliera regionale Pd, Roberta Vallacchi, ha emesso un forte appello affinché il tema della sicurezza sul lavoro riceva la massima attenzione. La necessità di intensificare i controlli è stata sottolineata, insieme alla richiesta di un’immediata azione da parte delle autorità. Lavorare dovrebbe essere un diritto garantito da sicurezza e formazione solide. La morte di Paolo Tamburini rappresenta un’ennesima chiamata d’allarme affinché il cambiamento avvenga.