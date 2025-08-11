Un bambino di sette anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo aver sbattuto la testa in una piscina ad Alluvioni Piovera





Un grave incidente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 10 agosto, presso una piscina situata ad Alluvioni Piovera, in provincia di Alessandria. Un bambino di sette anni è scivolato vicino al bordo della piscina, cadendo violentemente e battendo la testa a terra. L’episodio ha richiesto un intervento immediato da parte dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il piccolo in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.





Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava nelle vicinanze della piscina quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio scivolando. La caduta è stata particolarmente violenta, causando un trauma cranico che ha reso necessario il trasferimento urgente presso una struttura ospedaliera specializzata. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza, che hanno stabilizzato il bambino prima del trasporto in elisoccorso.

Il piccolo è stato trasferito al Regina Margherita di Torino, uno degli ospedali pediatrici più rinomati della regione, dove i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione. Al momento, le condizioni del bambino sono definite gravi, e si stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l’entità del danno subito.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale di Alluvioni Piovera, dove la piscina è un luogo frequentato da molte famiglie durante il periodo estivo. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di capire se ci siano state eventuali carenze nella sicurezza della struttura o se si sia trattato di un tragico caso fortuito.

Il personale sanitario intervenuto sul luogo ha agito con prontezza ed efficienza, garantendo il trasporto del bambino nel minor tempo possibile. L’elisoccorso, attivato per i casi più urgenti, ha permesso di trasferire il piccolo direttamente a Torino, evitando ulteriori rischi legati a un viaggio su strada.

La piscina di Alluvioni Piovera rimane sotto osservazione per verificare eventuali problemi strutturali o mancanze nei protocolli di sicurezza. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata causata da una superficie scivolosa o da altre circostanze impreviste. Le autorità locali hanno dichiarato che saranno effettuati controlli approfonditi per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.



