Va a fumare durante la sosta, il treno riparte: si tiene aggrappato e sopravvive a 230 km/h





Un episodio al limite dell’incredibile si è verificato sabato sera a St. Pölten, una città situata a ovest di Vienna, in Austria. Un giovane algerino di 24 anni ha rischiato la vita aggrappandosi alla fiancata di un treno ad alta velocità Railjet, dopo che il convoglio era partito mentre lui si trovava sul marciapiede a fumare una sigaretta. Il treno, che copre la tratta tra Zurigo e la capitale austriaca, ha raggiunto velocità fino a 230 chilometri orari prima che il personale intervenisse per fermarlo.





Secondo quanto riportato dal portavoce delle ferrovie austriache, Herbert Hofer, il giovane è riuscito a rimanere attaccato al treno fino a quando il personale ha effettuato una fermata d’emergenza. “È un comportamento irresponsabile, questo genere di cose di solito finisce con la morte di qualcuno”, ha dichiarato Hofer, sottolineando i rischi per la vita del ragazzo e per la sicurezza generale. “E non metti in pericolo solo te stesso: se finisci sotto il treno, devono intervenire soccorritori, polizia, vigili del fuoco”.

L’episodio ha attirato l’attenzione dei passeggeri presenti sul treno. Secondo il quotidiano Heute, il giovane algerino, accortosi che il convoglio stava partendo senza di lui, si è lanciato nello spazio tra due carrozze e ha iniziato a bussare freneticamente ai finestrini per attirare l’attenzione del personale. Il capotreno, resosi conto della situazione, ha immediatamente azionato il freno d’emergenza. Una volta salito a bordo, il ragazzo è stato rimproverato duramente dal capotreno. “Lo ha rimproverato pesantemente”, ha raccontato un passeggero presente sulla scena.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale ferroviario, il treno ha accumulato un ritardo di sette minuti sull’orario previsto. Arrivato alla stazione di Meidling, a Vienna, il giovane è stato preso in consegna dalla polizia locale. Gli agenti stanno attualmente indagando sul passato del ragazzo e cercando di comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così pericoloso.

Questo non è un caso isolato. Situazioni simili si sono verificate anche in passato. A gennaio, un uomo ungherese di 40 anni era riuscito a sopravvivere aggrappandosi all’esterno di un treno tedesco ad alta velocità per ben 32 chilometri. Anche in quel caso, l’uomo aveva tentato di salire sul treno dopo che il convoglio era partito mentre lui stava fumando una sigaretta.

L’incidente di St. Pölten riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sui comportamenti irresponsabili dei passeggeri. Le autorità ferroviarie continuano a sottolineare l’importanza di rispettare le regole e di evitare azioni che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.

Il Railjet è uno dei treni ad alta velocità più avanzati in Europa, capace di raggiungere velocità fino a 230 chilometri orari. Nonostante le sofisticate misure di sicurezza adottate da questi convogli, episodi come quello accaduto sabato sera dimostrano che l’imprudenza dei passeggeri può trasformare un viaggio ordinario in una situazione potenzialmente tragica.

Le indagini della polizia su questo caso sono ancora in corso. Gli agenti stanno cercando di determinare se il giovane abbia agito sotto l’influenza di sostanze o se ci siano altre circostanze particolari che lo abbiano portato a compiere un gesto così estremo. Nel frattempo, le autorità ferroviarie hanno ribadito l’importanza di seguire le indicazioni del personale e di rispettare i tempi di salita e discesa dai treni.



