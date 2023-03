Chi è Cinzia Leone? Età, carriera, oggi, marito, malattia, figli, foto e Instagram

È pronto a partire l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, Isabella Ferrari e Maya Sansa, che parleranno della fiction di successo Sei donne il mistero di Leila, e Cinzia Leone che ha appena concluso il suo tour con lo spettacolo “Il peggio di Cinzia Leone non finisce mai”. Cinzia condividerà il suo viaggio dalla carriera all’amore.

Cinzia Leone, nata a Roma il 4 marzo 1959, è una nota attrice italiana. Il suo ingresso in teatro inizia nel 1981 con la rappresentazione di Polvere di stress, seguita da Rodimenti, Poche idee ma molto confuse, Outlet e Nutella amara. L’esordio in televisione avviene con la trasmissione Laggiù qualcuno vi ama, per poi partecipare a programmi condotti da Serena Dandini come Tv delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanti e Tunnel. Tra gli altri lavori, Stasera mi butto, La posta del cuore e Facce da quiz, oltre a diverse fiction televisive. Nel 2010 ha fatto parte del cast del film televisivo Colpo di fulmine.

L’attrice ha esordito nel cinema nel 1988 con Banchi da seta e da allora è stata diretta da registi famosi, tra cui Carlo Vanzina, Francesco Nuti, Mario Monicelli, Carlo Verdone e Lina Wertmuller. Ha partecipato anche a due film cult, Parenti serpenti e Finte bionde.

Nel 2007 esce il primo lungometraggio di Federico Zampaglione, Nero bifamiliare, con Claudia Gerini nel ruolo della madre di Marina. Nello stesso anno ha recitato accanto a Sabina Guzzanti nel film Le ragioni dell’aragosta, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nonostante i successi, non mancano i momenti difficili. Nel 1991, dopo la prima proiezione del film Donne con le gonne al cinema Barberini di Roma, l’attrice si sente male e viene portata al San Giacomo e poi al San Camillo, dove le viene diagnosticato un aneurisma congenito dell’arteria basilare. Successivamente, è stata sottoposta a un intervento chirurgico negli Stati Uniti, con conseguente paralisi del lato sinistro del corpo. Fortunatamente, ora si è completamente ristabilita.

Non si sa molto della vita privata di Cinzia Leone, che è nota per essere una persona riservata. Tuttavia, il suo account Instagram, @cinzialeoneoriginal, ha accumulato 7.000 follower e probabilmente crescerà ancora.