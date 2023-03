Anticipazioni Uomini e Donne oggi 14 marzo 2023: Trona Classico e Over, ultime news

Oggi, 14 marzo 2023, andranno in onda due nuove puntate di Uomini e Donne. Potremo scoprire le novità e le anticipazioni sul trono classico e over dagli studi Mediaset. Su chi si concentrerà il dating show più seguito d’Italia? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il 14 marzo 2023 andranno in onda su Canale 5 le puntate di Uomini e Donne registrate alla fine della scorsa settimana. In attesa delle nuove registrazioni in differita per la preparazione del Serale di Amici, osserviamo cosa accadrà negli studi del dating show di Maria De Filippi nei prossimi giorni.

Trono Over

Dopo la prova romantica tra Gemma Galgani e Silvio, l’attenzione si sposterà su Riccardo Guarnieri, la star dei cavalieri di Canale 5. Il suo riavvicinamento a Roberta Di Padova ha fatto notizia, ma sembra essere un tentativo infruttuoso, visto che la dama ha rifiutato di incontrarlo di nuovo dopo che il loro primo incontro è andato a rotoli. Riccardo accetterà la situazione o cercherà di riconquistare la sua ex?

Continuiamo a concentrarci sulle relazioni sentimentali di Desdemona. L’incontro con Giuseppe probabilmente non avrà successo e Desdemona se ne assumerà la piena responsabilità. Crede di essere ancora emotivamente bloccata a causa di alcuni traumi precedenti. Sarà in grado di andare avanti?

Trono classico

Stanno emergendo segnalazioni sul trono classico e sulla sua protagonista, Lavinia Mauro. Cominciano a sorgere dubbi sulle titubanze di Alessio Campoli, la cui riluttanza ad accettare ha creato scompiglio in studio.

Lavinia è scettica sul fatto che Campoli sia veramente interessato a quello che potrebbe essere il loro futuro al di fuori del pubblico.

