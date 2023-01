Chi è Costantino Teodori figlio di Gigliola Cinquetti? Età, lavoro, vita privata

Canale 5 è pronta per il classico appuntamento pomeridiano con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito. Dopo l’avvincente puntata andata in onda ieri, Silvia Toffanin è ansiosa di accogliere in studio altri ospiti, noti personaggi del mondo dello spettacolo che si racconteranno in modo schietto. Tra questi, oltre a Gabriella Labate e Francesca Cipriani (protagoniste della puntata), c’è Gigliola Cinquetti che racconterà il suo percorso professionale e la sua vita privata.

Dopo gli studi ha raggiunto il successo a Pechino Express.

Costantino Teodori, nato a Verona il 22 agosto 1984, è il figlio minore di Gigliola Cinquetti e Luciano Teodori. Si è laureato in Architettura a Mendrisio nel 2010 e attualmente lavora come architetto. Insieme al fratello Giovanni, nato nel 1980, hanno partecipato alla seconda edizione di Pechino Express come “I Figli di”, classificandosi al quarto posto.

Durante la partecipazione al reality di Rai 2, Giovanni ha commentato i suoi genitori sostenendo che gli hanno trasmesso curiosità, ironia e capacità di pensare in modo autonomo. Costantino, invece, ha descritto la sua famiglia come “culturalmente orientata”: dal padre ha ereditato un’impostazione classica, mentre dalla madre ha sviluppato un lato artistico.

Il rapporto con i genitori

Ospiti di Oggi è un altro giorno, Giovanni e Costantino hanno parlato della loro madre in termini entusiastici. Costantino ha osservato: “Era un’ottima madre quando c’era. Da bambino avevo molti rituali per andare a letto, per mangiare e per giocare. Ero molto attento ai dettagli, volevo che il mio ambiente fosse esteticamente piacevole”. Giovanni, invece, ha condiviso una prospettiva diversa: “Ero consapevole del lavoro di mia madre e vedevo che le chiedevano autografi, ma eravamo sempre al riparo dalle luci della ribalta e cercavamo di mantenere un senso di normalità”.