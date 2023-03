Chi è Cristiana Ciacci figlia di Little Tony? Età, carriera, mamma, marito, figli

Impossibile concepire un weekend senza Verissimo. Nonostante l’attenzione sia rivolta al Festival di Sanremo, i telespettatori di Canale 5 hanno una garanzia: questo pomeriggio verrà trasmesso il talk show di Silvia Toffanin. A partire dalle 16:30, la presentatrice accoglierà in studio numerosi ospiti, celebrità del mondo dello spettacolo che si confideranno apertamente. Dalla carriera all’amore. Come Cristiana Ciacci, unica figlia di Antonio Ciacci, noto come Little Tony, e Giuliana Brugnoli. A dieci anni dalla scomparsa del grande artista, Cristina parlerà dell’amato padre.

Chi è Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è nata nel 1974 dall’amore tra Little Tony e Giuliana Brugnoli. Cristiana perse sua madre nel 1993 a soli 19 anni a causa di un tumore. Seguendo le orme di suo padre, Cristiana si è dedicata alla musica fin da giovane, fondando la Little Tony Family, una band musicale che si esibisce spesso in Italia. Accanto a lei c’è Angelo Petruccetti, storico collaboratore del padre e due ballerine, per mantenere vivo il ricordo di Little Tony.

Il difficile periodo dell’anoressia

Cristiana Ciacci ha sofferto di anoressia per un periodo, ma suo padre faticò a comprendere quella fase difficile. “Lui non la concepiva come malattia, per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima”, aveva raccontato in un’intervista.

Il marito e i figli di Cristiana Ciacci

La vita privata di Cristiana Ciacci è piuttosto complessa. Ha sofferto di anoressia, cosa che ha messo a dura prova il rapporto con il padre. Oggi Cristiana ha cinque figli, tutti con nomi che iniziano con la lettera M: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia. Tuttavia, poco si sa del suo compagno, poiché ha sempre preferito mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori e dai gossip.

Instagram: Cristiana Ciacci e i social

Cristiana Ciacci ha un profilo Instagram con l’account @cristianaciacciofficial, con oltre 2.000 follower. Qui condivide momenti della sua vita quotidiana e della sua passione per la musica.