Chi sono i tre mariti e cinque figli di Cristiana Ciacci

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony e Giuliana Brugnoli, nata nel 1972, ha vissuto un percorso di vita assai complesso fin dalla giovinezza. Non siamo a conoscenza di relazioni serene tra Cristiana e la sua famiglia.

Il padre non comprendeva la sua anoressia e la madre scomparve nel 1993 a causa di una grave malattia. Fino a quel momento, Cristiana non aveva un buon rapporto con il padre per alcune incomprensioni passate, ma dopo la morte della madre le cose cambiarono e riuscirono a recuperare un certo legame.

Il tributo a Little Tony

Nel tempo, Cristiana ha fondato una band in omaggio alla carriera del padre. Con questo gruppo musicale, la figlia di Little Tony si esibisce in Italia, proponendo spettacoli con brani musicali della sua famiglia di musicisti. Cristiana ha anche scritto un libro dedicato al padre.

L’atmosfera nella sua famiglia non era molto serena, dato che il matrimonio tra i suoi genitori terminò nel 1974. Riguardo alla sua vita privata, Cristiana ha avuto relazioni con tre uomini, di cui non sappiamo molto. La figlia di Little Tony ha cinque bambini, i cui nomi iniziano tutti con la lettera M: Melissa, Mirco, Melania, Martina e Mattia.

La vita personale di Cristiana Ciacci

Come accennato, non abbiamo molti dettagli sui partner che Cristiana Ciacci ha avuto nel tempo. Pochi dati provengono anche dai suoi profili social, poiché, ad esempio, è presente solo una foto che la ritrae con due dei figli e Max, mentre festeggiano il compleanno di quest’ultimo. Riguardo a Max, dovrebbe trattarsi di Massimiliano Salvi, padre degli ultimi due figli di Cristiana, Mattia e Melania.

Per quanto riguarda il progetto che Cristiana Ciacci sta portando avanti in omaggio al padre scomparso nel 2013, è un modo per ricordare il celebre cantante che, nonostante le incomprensioni con la figlia, aveva un forte legame con Cristiana. Il progetto si chiama Little Tony Family e, come accennato, è composto da un tour per l’Italia con due ballerine e Angelo Petruccetti, collaboratore di Little Tony durante la sua carriera di successo.