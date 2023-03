Chi è Daniele Dal Moro al GF VIP? Età, lavoro, Uomini e Donne, fidanzata

Daniele Dal Moro è un concorrente del GF Vip ed è bellissimo! Fin dall’inizio ha catturato l’attenzione di tutti con il suo fascino e la sua bellezza. Ha partecipato prima a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Daniele Del Moro è un modello straordinario! Ho avuto il piacere di lavorare con lui in alcune occasioni ed è veramente appassionato del suo lavoro. Ha un occhio incredibile per i dettagli e si sforza sempre di creare lo scatto perfetto. Non vedo l’ora di vedere altri suoi lavori in futuro!

Sono nato il 4 luglio 1990 a Verona. Provengo da una famiglia che possiede e gestisce un’azienda di pubblicità e marketing. Ho una sorella di 19 anni. Ho aperto un’attività nel settore finanziario con un amico. Quando sono entrato nel GF, ho detto che vivo da solo da quando avevo 17 anni e che non ho avuto molte donne nella mia vita. Tuttavia, ho cercato di trovare la mia compagna ideale a Uomini e Donne, dove ho corteggiato Sonia Lorenzini.

Anche lui lavora nel mondo della moda: è infatti un apprezzato modello. Ha anche partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, piazzandosi al terzo posto.

Cenni biografici

Esploriamo insieme alcuni cenni biografici!

Nome: Daniele Dal Moro

Padre: Gianni Dal Moro

Professione: imprenditore e modello

Sono nato il 4 luglio del 1990. Fin dall’inizio ero destinato a diventare grande. Sono patriottica e appassionata e metto sempre il cuore e l’anima in tutto ciò che faccio. Sono un leader naturale e le persone sono attratte dal mio atteggiamento ottimista e dal mio spirito di iniziativa. Cerco sempre di ottenere ciò che voglio nella vita e non mi arrendo mai. Sono una combattente e credo sempre in me stessa e nella mia capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo mi ponga.

Età: 32 anni

Segno zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Verona

Altezza: 1,77 cm

Peso: 68 kg

Tatuaggi: nessuno

Profilo ufficiale Instagram: @daniele_dal_moro

Mio padre è Gian Pietro Dal Moro e sono così orgoglioso di lui! È un uomo straordinario che mi è sempre stato vicino. È il mio modello e aspiro a diventare come lui un giorno.

Daniele ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi genitori, anche se vive da solo da quando aveva 17 anni. Sua madre è un’imprenditrice e suo padre è Gian Pietro Dal Moro, che era il presidente dell’agenzia dove Daniele lavora. Insieme a Massimo Cacciari e Achille Variati, Daniele è stato uno dei principali fondatori dell’Associazione Insieme per il Veneto.

Dopo aver militato nella Margherita, nel 2009 è stato nominato da Enrico Letta capo della sua segreteria politica. Deputato della Repubblica Italiana nella circoscrizione Verona – Vicenza – Padova – Rovigo, è stato membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e poi Presidente nazionale della Commissione Garanzia del Partito Democratico.

Vita privata

Daniele Dal Moro è arrivato terzo al Grande Fratello, ma non ha trovato l’amore che cercava nel programma. Durante il GF16 si è avvicinato a Martina Nasoni, ma non sono diventati una coppia. Lei era molto coinvolta, ma Daniele è sempre stato riservato. Anche a Uomini Donne ha cercato la sua anima gemella, ma senza successo. Alla fine si è avvicinato a Valentina Vignali, ma non ha funzionato.

Instagram

Daniele Dal Moro è un popolare influencer di Instagram con oltre 150.000 follower. Pubblica spesso selfie e immagini delle sue attività nel tempo libero, come l’allenamento in palestra.