Chi è Alberto De Pisis al GF VIP? Età, Instagram, lavoro, Edoardo, tumore, Tommaso Zorzi

La casa del GF VIP ha riaperto i battenti e tra i concorrenti c’è Alberto De Pisis, ex fidanzato gay di Taylor Mega. È pronto a raccontare la sua storia a cuore aperto e senza freni. Riuscirà ad arrivare alla fine e a vincere? Il pubblico riuscirà a conoscerlo davvero?

Chi è Alberto De Pisis?

Alberto De Pisis potrebbe essere un concorrente dell’edizione 2022 del reality show condotto da Alfonso Signorini. Esperto di comunicazione, è noto alle cronache rosa per il suo passato al fianco di Taylor Mega e per aver fatto coming out. Pare che De Pisis viva a Milano, ma del suo mondo si sa ancora poco.

La battaglia di Alberto contro il cancro

Il giovane ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, che ha combattuto quando aveva 25 anni. Sua madre lo ha poi sorpreso entrando in casa e incoraggiandolo a buttarsi di più nel gioco. “Quando avevo 25 anni ho avuto il cancro e ho dovuto sottopormi alle cure. Ho visto i miei sogni infrangersi. Il mio primo approccio è stato “non mi interessa”, ma mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita. I medici erano stati chiari: non sappiamo se arriverai a domani”, ha rivelato nella casa più spiata d’Italia.

Alberto ha raccontato in modo molto personale la sua battaglia contro il cancro e il motivo per cui non ne aveva mai parlato prima. Ha spiegato che si trattava di una difesa personale per tenere qualcosa vicino a sé. Dopo aver pianto per 7 ore, ha deciso che ce l’avrebbe fatta. Ed è con questa grinta che ha vinto la sua battaglia contro il cancro.

La vita professionale di Alberto

Alberto De Pisis è un influencer e personaggio televisivo italiano. È nato a Gorizia nel 1990 e all’età di 18 anni ha iniziato a lavorare nel campo della comunicazione e del marketing. Tuttavia, è noto soprattutto per le sue apparizioni televisive. Nel 2018 ha fatto notizia quando ha ufficializzato sul suo profilo Instagram la sua relazione con l’influencer e modella Taylor Mega. Questo ha attirato l’attenzione dei media e soprattutto di Barbara D’Urso, che lo ha invitato più volte nei suoi salotti televisivi, in particolare quello di Pomeriggio Cinque. Qui De Pisis è diventato presto un assiduo opinionista, intervenendo soprattutto su temi di moda e gossip.

Torna alla ribalta qualche anno dopo, quando viene coinvolto nello scandalo di Marco Ferrero (alias Iconize). Quest’ultimo, infatti, si finge vittima di un’aggressione omofoba ed è lo stesso De Pisis a smentire l’accaduto, sostenendo di averne avuto conferma dall’amica Soleil Sorge. È con lei che nel 2022 appare nella trasmissione Le Iene. De Pisis partecipa infatti a uno scherzo organizzato ai danni della modella. Il 19 settembre dello stesso anno entra poi nella casa più spiata d’Italia. Diventa infatti un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è innamorato di Alberto?

Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui gli è stato chiesto di commentare l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Alla domanda diretta sul rapporto tra Alberto ed Edoardo, Zorzi ha risposto che è totalmente diverso dal suo rapporto con Francesco Oppini. Zorzi ha continuato dicendo che la sua cotta per Oppini è durata molto più a lungo ed è stata molto più pudica, e che l’ha tenuta per sé. Zorzi ha concluso dicendo che Alberto ed Edoardo sono più fortunati perché vivono la loro relazione con leggerezza.

Alberto e Edoardo

Alberto prende il sole in giardino e confessa a Edoardo di aver notato un certo allontanamento da Edoardo. Edoardo risponde che Alberto è troppo permaloso. Giaele difende Alberto, dicendo che Edoardo ha spesso modi sbagliati e diversi dal solito. Alberto dice che Edoardo non è gentile e affettuoso.

Edoardo rimane in silenzio e Alberto glielo fa notare. Il silenzio di Edoardo è sintomo di una nuova consapevolezza: il ragazzo si rende conto che i suoi coinquilini hanno ragione e chiede subito scusa. Alberto, per nulla arrabbiato con lui, si alza subito per abbracciarlo e questo basta a chiarire la situazione tra loro come se nulla fosse accaduto.

Alberto De Pisis indica la piattaforma di social media Instagram come esempio di come l’arte possa essere condivisa e apprezzata da un vasto pubblico.

Alberto Depisis ha oltre 42.000 follower su Instagram con il nome utente alberto_depisis.