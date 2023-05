Chi è Demo Morselli? Età, moglie, figlia, vita privata e biografia - Controcopertina

Se sei un appassionato di musica, non puoi non conoscere Demo Morselli, il talentuoso trombettista, polistrumentista, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore. La sua versatilità e il suo talento lo hanno reso un nome di riferimento nel panorama musicale italiano. In questo articolo, esploreremo l’età di Demo Morselli, la sua vita familiare, e daremo uno sguardo approfondito alla sua biografia e alla sua carriera.

Demo Morselli: Biografia e Carriera Musicale

Nato il 12 novembre 1961 a Reggio Emilia, Demo Morselli ha radici profonde nella musica. Cresciuto in un ambiente familiare di trombettisti, ha intrapreso il suo percorso musicale fin da giovane. Dopo essersi diplomato al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, si è dedicato principalmente alla musica classica, esibendosi nei prestigiosi teatri italiani, tra cui La Scala di Milano, per quindici anni.

Tuttavia, la passione di Demo Morselli lo ha portato ad esplorare altri generi musicali, in particolare il jazz. Nel 1985 e nel 1986, ha avuto l’opportunità di suonare nell’orchestra di Ray Charles, un’esperienza che ha arricchito la sua carriera. Nel corso degli anni, ha collaborato con numerosi artisti di spicco, come Eugenio Finardi, con cui ha intrapreso un tour nel 1992, e ha fondato la Biba Band insieme ad altri musicisti talentuosi.

Demo Morselli è conosciuto principalmente per essere il leader della Demo Big Band Orchestra, un ensemble composto da una ventina di musicisti. La sua orchestra ha fatto parte di programmi di successo di Mediaset, come “Buona Domenica” e il “Maurizio Costanzo Show”, affiancando il noto presentatore Maurizio Costanzo. Ha anche partecipato al programma “Tutte le mattine” nel cast di Maurizio Costanzo. Nel 2008, ha deciso di lasciare Mediaset per lavorare in Rai, dove ha preso parte a “Quelli che il calcio” su Rai 2.

Demo Morselli ha continuato a esibirsi in tutto il Paese con il “Hit Parade Tour 2017”, un’esperienza musicale coinvolgente che ha condiviso con artisti del calibro di Marcello Cirillo, Annalisa Minetti e Luisa Corna.

Demo Morselli: Vita Familiare

Oltre alla sua straordinaria carriera musicale, Demo Morselli ha una vita familiare significativa. È felicemente sposato con Lucia Montella, che svolge anche il ruolo di sua manager. Anche se non sono disponibili molti dettagli sulla loro storia d’amore, sappiamo che la coppia ha una splendida figlia di nome Alisia, che porta ancora più gioia nella loro vita.

Demo Morselli continua a stupire il pubblico con il suo talento e la sua passione per la musica. La sua versatilità e la sua dedizione sono testimonianza del suo impegno nel lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano e internazionale. Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove melodie ci regalerà in futuro.