Lilli Gruber: L'eleganza, lo Stile e l'Accusa dei Gioielli a Otto e Mezzo - Controcopertina

Lilli Gruber, la splendida e impeccabile giornalista, è una delle figure più amate e raffinate della televisione italiana. La sua presenza sullo schermo ha sempre attirato l’attenzione, non solo per il suo talento giornalistico, ma anche per il suo stile unico. Nonostante ciò, Lilli Gruber è stata oggetto di critiche, come se la sua bravura professionale fosse incompatibile con la sua cura per l’aspetto estetico. Tuttavia, ha dimostrato che una donna può prendersi cura di sé stessa e allo stesso tempo essere una professionista di grande talento.

In un’intervista rilasciata a Gazzetta Active durante il periodo del Coronavirus, Lilli Gruber ha dichiarato: “Come donna, sono abituata a non mollare mai: dobbiamo essere preparate e determinate il doppio degli uomini per raggiungere gli stessi obiettivi”. Queste parole testimoniano la sua determinazione e la sua forza interiore.

Recentemente, Lilli Gruber è stata coinvolta in una polemica riguardante i gioielli indossati durante la sua trasmissione, “Otto e mezzo”, su La7. La trasmissione satirica “Striscia la Notizia” ha sollevato l’accusa riguardo al ricorrente utilizzo di orecchini di una famosa marca di gioielli da parte di Lilli Gruber. Hanno persino svelato i prezzi di alcuni dei gioielli indossati dalla giornalista durante lo spettacolo.

Ecco alcuni esempi dei gioielli menzionati: gli orecchini “Palloncino” dal valore di 4.950 euro, i “Plateau” (5.250 euro), i “Fuseau” (8.300 euro) e gli “Aladino” in madreperla (10.850 euro). Lilli Gruber ha sfoggiato anche i modelli “Volta celeste” (31.050 euro), i “Verso Midi” (37.700 euro) e i “Vague” (41.300 euro). Per quanto riguarda le collane, la giornalista ha indossato i “Mon Jeu” (4.680 euro), la “Calla Media” (12.400 euro) e la “Calla” dal valore di 42.800 euro.

Tuttavia, è importante sottolineare che i modelli menzionati rappresentano solo una parte dei gioielli indossati da Lilli Gruber durante le sue apparizioni televisive. Striscia la Notizia ha persino intervistato il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, per discutere dell’argomento. È stato evidenziato che tutti i gioielli citati appartengono al marchio Vhernier.

In conclusione, Lilli Gruber, con la sua eleganza e il suo stile inconfondibile, ha dimostrato che una donna può essere una professionista di successo senza rinunciare alla sua passione per la moda e l’estetica. La polemica sui gioielli indossati durante “Otto e mezzo” ha suscitato discussioni, ma non ha intaccato la sua reputazione di giornalista di talento.