Una Nessuna Centomila 2024 quante puntate sono? Ospiti e cantanti del concerto su Rai 1

Una Nessuna Centomila 2024 quante puntate sono, gli ospiti del concerto su Rai 1

“Una Nessuna Centomila 2024” è un evento speciale in onda su Rai 1 che unisce musica e impegno sociale, focalizzandosi sulla lotta contro la violenza sulle donne. Con la conduzione di Amadeus su Rai 1 e Andrea Delogu su Radio 2 e RaiPlay, la serata promette non solo intrattenimento di alta qualità ma anche sensibilizzazione su un tema di cruciale importanza.





L’evento, che si svolgerà in un’unica puntata il mercoledì 8 maggio 2024, rappresenta una sintesi delle due serate precedentemente celebrate all’Arena di Verona. Questa singola serata su Rai 1 avrà lo scopo di amplificare i messaggi contro la violenza di genere, attirando un vasto pubblico e stimolando una maggiore consapevolezza su queste tematiche. Ma quante puntate sono di Una Nessuno Centomila ? Ecco gli ospiti e i cantanti del concerto su Rai 1.

Una Nessuna Centomila 2024 ospiti e cantanti del concerto su Rai 1

Il palco di “Una Nessuna Centomila 2024” vedrà la partecipazione di alcuni tra i più amati e rispettati artisti italiani, confermando così l’impegno dell’industria musicale nel supportare cause sociali importanti. Gli ospiti di questa edizione includono figure di spicco come Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia (una delle fondatrici dell’evento), Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai e Paola Turci.

Non solo musica, ma anche il teatro avrà un ruolo importante, con performance speciali degli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più coinvolgente e significativo.

Una Nessuna Centomila 2024 quante puntate sono su Rai 1 ?

L’obiettivo di “Una Nessuna Centomila” è quello di raccogliere fondi che saranno poi devoluti a nove centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. Questi centri sono stati scelti in base all’efficacia dei loro progetti, al loro impegno nel campo e alle necessità specifiche che presentano. La serata si propone quindi non solo come un momento di grande entertainment ma anche come un’occasione per sostenere attivamente la lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un cambiamento positivo nella società.

La fondazione, con il supporto delle quattro fondatrici tra cui spicca Fiorella Mannoia, continua a lavorare incessantemente per garantire che le risorse raccolte siano impiegate in modo efficace, offrendo supporto reale e concreto alle vittime di violenza. Questo evento rappresenta una delle tante iniziative che dimostrano come la cultura e l’arte possano essere strumenti potenti per promuovere la giustizia sociale e il cambiamento.

In conclusione, “Una Nessuna Centomila 2024” su Rai 1 non è solo un concerto, ma una manifestazione di solidarietà e impegno collettivo, un appuntamento imperdibile per chiunque creda nel potere della musica di cambiare il mondo e nel ruolo attivo che ciascuno può avere nel contrastare le ingiustizie sociali.