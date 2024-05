Un bambino di 8 anni, appena sceso dallo scuolabus, è stato travolto da un’auto e proiettato contro un camion: ora lotta per la vita in ospedale

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, a Lutago, in Valle Aurina, dove un bambino di otto anni è stato gravemente ferito dopo essere stato investito. L’incidente è avvenuto poco dopo che il piccolo era sceso dallo scuolabus, rendendo la scena ancor più tragica.





Il bambino è stato prima colpito da una Fiat Panda e successivamente scaraventato sotto un camion che sopraggiungeva. In seguito all’impatto, il bambino è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, dove attualmente si trova sotto intensa supervisione medica.

Sul posto, la situazione è stata gestita con la massima urgenza: vigili del fuoco, Croce Bianca, polizia stradale, e l’elisoccorso Pelikan 2 hanno lavorato congiuntamente per soccorrere il minore. Dopo un primo trasporto a Brunico, la gravità delle lesioni ha richiesto il trasferimento immediato all’ospedale di Bolzano per ricevere cure specializzate.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, ancora scossa da un tragico evento avvenuto a Lutago nel gennaio del 2020, quando un altro grave incidente stradale aveva causato la morte di sette persone.

Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Inizialmente, il conducente del camion non è riuscito a localizzare il bambino e ha temuto che fosse caduto nel vicino torrente Aurino. Tuttavia, è stato poi scoperto che il bambino era rimasto intrappolato sotto il camion. Nonostante la situazione critica, il bambino non è stato intubato subito, indicando la complessità delle sue condizioni.

Questo tragico evento mette in luce la necessità di maggiori misure di sicurezza nelle zone scolastiche e nelle vicinanze delle fermate degli autobus, specialmente in orari di punta quando i bambini sono in transito. La comunità e le autorità locali sono chiamate a rivedere e rafforzare le strategie per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare dei più giovani e vulnerabili.

Mentre l’indagine è in corso per chiarire completamente la dinamica dell’accaduto, l’intera comunità di Lutago si stringe intorno alla famiglia del bambino, sperando in una sua completa guarigione. Questo incidente serve come doloroso promemoria dell’importanza della vigilanza e della prudenza in strada, per prevenire future tragedie di questa natura.