Chi è Marcello Cirillo? Età, moglie, figli e biografia del cantante - Controcopertina

Sei curioso di conoscere tutti i dettagli sulla vita e la carriera del talentuoso cantante e conduttore televisivo Marcello Cirillo? Se sì, sei nel posto giusto! In questo articolo, esploreremo l’età di Marcello Cirillo, la sua famiglia, e daremo uno sguardo approfondito alla sua biografia.

Marcello Cirillo: Età, Moglie e Figli

Marcello Cirillo è nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, ed attualmente ha 64 anni. La sua vita personale è stata arricchita dal suo matrimonio con Antonella. Insieme, hanno formato una splendida famiglia e hanno due figlie meravigliose: Maria Elisa e Maria Sofia. Nel 2017, Marcello Cirillo e sua moglie sono diventati orgogliosi nonni per la prima volta, regalando così ancora più gioia alla loro vita familiare.

Biografia di Marcello Cirillo

La passione di Marcello Cirillo per la musica ha inizio nel 1976, quando fa il suo debutto nel mondo musicale. Nel 1982, insieme ad Antonio Maiello, fonda un duo che inizia a esibirsi nei pianobar di Roma. L’anno successivo, il duo partecipa al prestigioso Festival di Sanremo, guadagnando così un’enorme visibilità.

Negli anni ’90, Marcello Cirillo e Antonio Maiello intraprendono la loro carriera televisiva partecipando al programma Rai “I fatti vostri”. La loro presenza sul piccolo schermo continua con spettacoli come “Fantastico” e “Quelli della Notte”, affiancando il famoso Renzo Arbore. Tuttavia, nel 1999 il duo si scioglie, permettendo a Marcello Cirillo di iniziare la sua carriera da solista e di esplorare nuove sfide artistiche.

Oltre alla televisione, Marcello Cirillo ha continuato a lasciare il suo segno nel mondo del teatro come regista e attore. Tra le opere a cui ha partecipato, spiccano produzioni come “Affari di casa” (1996), “Il Musical” (2008-2010, 2015), “Che cos’è… questo amore?!” (2011), “Il boss di Bogotà” (2012), “Un’incantevole serata!” (2013), “Funny Money” (2014), e “Primavera in teatro” (2019).

Conclusioni

Marcello Cirillo è un artista poliedrico che ha affascinato il pubblico con la sua voce straordinaria e la sua presenza magnetica sia in televisione che sul palcoscenico. La sua carriera ha attraversato molte tappe significative, contribuendo a renderlo una figura amata dal grande pubblico. Non vediamo l’ora di scoprire quali nuove sorprese ci riserverà nel futuro!