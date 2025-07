Maria Sharapova ha festeggiato il successo di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 condividendo sui social un vecchio video divertente che li ritrae insieme durante un allenamento

Maria Sharapova, ex campionessa di tennis e vincitrice di Wimbledon nel 2004, è stata tra le prime a congratularsi con Jannik Sinner dopo la sua straordinaria vittoria nel prestigioso torneo londinese. L’ex tennista russa ha scelto un modo originale e spiritoso per celebrare il trionfo del giovane talento italiano, con cui ha condiviso momenti significativi della sua carriera. La “tigre siberiana” ha infatti riportato alla luce un video del passato che ha suscitato curiosità e sorrisi tra i fan.





Il video, pubblicato sui social dalla stessa Sharapova, risale agli anni in cui entrambi si allenavano presso l’accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, un luogo che ha rappresentato una tappa importante per lo sviluppo del talento di Sinner. Nel filmato, i due appaiono in un contesto decisamente insolito: indossano orecchie da renna e si esibiscono in una performance natalizia, cantando e ballando. Mentre la russa sembra perfettamente a suo agio, il giovanissimo Sinner mostra un leggero imbarazzo che rende la scena ancora più simpatica.

Accompagnando il video, Sharapova ha scritto: “È giusto riportare questo in cima al feed”, sottolineando il legame speciale che la unisce al tennista altoatesino. La clip è stata accolta con entusiasmo dai fan, molti dei quali hanno apprezzato il gesto scherzoso e affettuoso della campionessa russa, che non è nuova a questo tipo di iniziative.

Non è la prima volta che Maria Sharapova utilizza questo video per celebrare i successi di Sinner. Già dopo il suo primo trionfo in uno Slam, agli Australian Open 2024, aveva condiviso la stessa clip con una didascalia altrettanto spiritosa: “Sapevo che un giorno te ne saresti pentito. Congratulazioni campione!! Pazienza, equilibrio e classe”. Un modo semplice ma efficace per sottolineare il rapporto di amicizia e stima reciproca che li lega.

La relazione tra i due affonda le radici negli anni in cui Sharapova frequentava l’accademia di Piatti, durante la fase finale della sua carriera agonistica. In quel periodo, il giovane Sinner stava muovendo i primi passi nel mondo del tennis professionistico. La campionessa russa non ha mai nascosto il suo affetto per quel periodo della sua vita, definendolo parte della sua “famiglia italiana”. In una rimpatriata avvenuta nel 2021, aveva infatti dichiarato: “Il periodo italiano è stato molto speciale per me. Ho trovato una seconda famiglia con Riccardo, il suo team e Jannik Sinner”.

It is only appropriate to bring this back to the top of the feed. 🥳 https://t.co/dxxb64Ap4N — Maria Sharapova (@MariaSharapova) July 13, 2025



D’altro canto, anche Sinner ha sempre parlato con grande rispetto e ammirazione della sua esperienza accanto a una campionessa del calibro di Sharapova. In diverse interviste, ha sottolineato quanto sia stato importante allenarsi con lei durante i suoi anni formativi: “Maria è una grande professionista, è bello allenarsi insieme, si possono sempre imparare cose importanti da una campionessa del suo livello”.

Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 rappresenta un momento storico per il tennis italiano e mondiale. La sua vittoria non solo conferma il talento straordinario del giovane atleta, ma segna anche un punto di svolta nella sua carriera. Il supporto di figure come Maria Sharapova, che hanno creduto in lui fin dai suoi esordi, sottolinea quanto sia importante costruire relazioni solide e significative nel mondo dello sport.

Oltre al lato sportivo, gesti come quello di Sharapova mettono in luce l’aspetto umano del tennis, fatto di amicizie, ricordi condivisi e momenti di leggerezza che vanno oltre i confini del campo. Il video pubblicato sui social non è solo un omaggio al talento di Sinner, ma anche un modo per celebrare il legame speciale che li unisce, dimostrando che lo sport può essere anche un veicolo di valori come l’amicizia e la gratitudine.

Con questa vittoria, Jannik Sinner entra definitivamente nell’élite del tennis mondiale, e il gesto di Maria Sharapova rimane una testimonianza del cammino percorso insieme e delle esperienze che hanno contribuito a plasmare il campione che è oggi.