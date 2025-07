Bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano per 9 metri: gravi le sue condizioni, allarme dai passanti

Un grave incidente si è verificato nella città di Bolzano, dove un bambino di tre anni è caduto dalla finestra del terzo piano della sua casa. L’episodio, avvenuto domenica, ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena. Il piccolo, che è stato immediatamente soccorso, si trova ora ricoverato presso l’ospedale San Maurizio. Le sue condizioni sono state definite molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nella caduta avrebbe riportato diverse fratture.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe riuscito a raggiungere la finestra arrampicandosi prima su una sedia e poi sul termosifone. La finestra, che in quel momento era aperta, ha rappresentato un grave rischio e il piccolo è precipitato nel vuoto per circa nove metri. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire come sia potuto accadere.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito alla caduta e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, che hanno stabilizzato il bambino prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale in codice rosso. Al momento, le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità e ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Alcuni testimoni presenti sul posto hanno riferito di aver visto tutto accadere in pochi istanti. “È successo tutto in un attimo”, hanno dichiarato, sottolineando la rapidità con cui il bambino è precipitato. Dopo l’incidente, una piccola folla si è radunata sotto l’abitazione, composta principalmente da passanti e residenti della zona, visibilmente scossi dall’accaduto.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla necessità di adottare misure di sicurezza nelle abitazioni per prevenire incidenti simili. Finestra aperte e mobili vicino ai punti di accesso possono rappresentare un serio pericolo per i bambini piccoli, che spesso non percepiscono i rischi legati a determinate azioni. Gli esperti consigliano di utilizzare dispositivi di sicurezza per finestre e di evitare di lasciare oggetti che possano facilitare l’arrampicata vicino a zone pericolose.

La comunità di Bolzano si è stretta attorno alla famiglia del piccolo in questo momento difficile. Molti residenti hanno espresso solidarietà e vicinanza, sperando che il bambino possa riprendersi al più presto. L’ospedale San Maurizio, dove il piccolo è ricoverato, sta fornendo tutte le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni e favorire la guarigione.

Un altro episodio simile si è verificato recentemente a Grosseto, dove un ragazzo di 13 anni è caduto dal terrazzo dei nonni, perdendo la vita. Anche in quel caso, le indagini sono tuttora in corso per comprendere le dinamiche dell’accaduto. Questi eventi tragici sottolineano l’importanza di una maggiore attenzione alla sicurezza domestica, soprattutto quando ci sono bambini o adolescenti.

La vicenda di Bolzano continua a essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità locali. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando gli elementi disponibili per chiarire se ci siano state negligenze o se si sia trattato di un incidente imprevedibile. Nel frattempo, il bambino rimane sotto stretta osservazione medica presso l’ospedale San Maurizio, dove i medici stanno monitorando costantemente la sua evoluzione clinica.