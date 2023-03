Chi è Edoardo Franco? La storia in 28 pillole

1. Edoardo Franco è il vincitore MasterChef italiano.

2. Ha un carattere originale con uno spirito nomade e giocoso.

3. È nato a Torino il 21 gennaio 1997 e cresciuto a Varese.

4. Ha lavorato in diversi posti, come barman e rider di pizze a domicilio.

6. Si è licenziato per inseguire il suo sogno di diventare chef.

7. La sua passione per la cucina gli è stata trasmessa dalla nonna Antonietta.

8. La nonna è pacata, amorevole e chiacchierona.

9. La prima ricetta che ha cucinato è pasta aglio e olio quando aveva 7 anni.

10. Se vuole coccolarsi, ordina cibo a domicilio o cena fuori.

11. Ha vinto MasterChef con un menu chiamato “Tutto mondo”.

12. Ha una passione per l’arte, in particolare per il disegno.

13. La sua filosofia è che il cibo unisca e non divida.

14. Il suo cavallo di battaglia in cucina è il burrito e la frittura.

15. Ha avuto feeling con tutti e tre i giudici di MasterChef: Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli.

16. Porta via dalla sua esperienza di MasterChef una maggiore consapevolezza.

17. Investirà i 100 mila euro vinti in qualcosa per il futuro.

18. Valuterà le proposte di lavoro che arriveranno e sceglierà quella più giusta per lui.

19 Non è ispirato da chef stellati, ma da Anthony Bourdain per la sua follia, malessere e sensibilità.

20. Ha avuto momenti difficili nella sua vita, come il periodo prima di MasterChef quando si era lasciato con la sua fidanzata.

21. Desidera che la sua vita continui ad avere successo e di fare molte altre interviste.

22. Non pensa che il suo piatto Babushka diventerà un’icona, ma continuerà a creare ricette complesse nella loro semplicità.

23. Se non avesse fatto lo chef, sarebbe probabilmente ancora un rider.

24. Adesso è felice di essere esattamente dove voleva essere.

25. Ha una bandiera della Turchia tatuata sul petto.

26. Ha baffetti da sparviero e capelli bizzarri.

27. Ha pubblicato un libro di ricette intitolato “Daje – La mia cucina senza confini”.

28. La ricetta preferita della nonna è una torta salata pugliese.