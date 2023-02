Chi è Flaminia Morandi ex moglie di Maurizio Costanzo? Età, carriera, lavori, ex marito, figli e vita privata

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un grande dolore nella moglie, Flaminia Morandi. La coppia aveva due bellissimi figli e la Morandi si è recentemente presentata alle pompe funebri per dare l’ultimo saluto all’uomo con cui ha condiviso gioie e dolori nel corso degli anni.

Sebbene fosse legata sentimentalmente al noto conduttore televisivo Costanzo, pochi conoscono davvero la sua storia. Nel seguente articolo vogliamo darvi la possibilità di conoscerla meglio, scoprendo chi è veramente e il legame che aveva con Costanzo.

Flaminia Morandi è un’imprenditrice, una socialite e un’icona della moda italiana. È sposata con Maurizio, con il quale ha tre figli.

Flaminia Morandi è una modella e attrice italiana. È apparsa in numerose sfilate e riviste di moda e ha recitato in diversi film e programmi televisivi. Nata a Roma, ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 16 anni. Da allora ha intrapreso una carriera di successo sia nel settore della moda che in quello dello spettacolo.

Flaminia Morandi, nata a Roma nel 1947, è giornalista, teologa e autrice di programmi radiofonici e televisivi. Flaminia ha lavorato per moltissimi anni come autrice, conseguendo il dottorato in Missiologia con una tesi su Olivier Clément presso l’Università Gregoriana di Roma. Flaminia è una persona di grande spessore che ha dedicato la sua vita al lavoro.

Flaminia ha deciso di intraprendere una carriera televisiva nel campo dell’informazione non appena ha terminato il suo percorso formativo. La sua passione è informare gli altri e fornire loro le conoscenze di cui hanno bisogno.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, sappiamo che prima del matrimonio con l’ormai scomparso Maurizio Costanzo, ha avuto un’altra storia d’amore che si è conclusa con il giornalista Alberto Michelini. Durante un’intervista, fu lo stesso Maurizio a dichiarare che era inaspettato che lei potesse divorziare dal marito per iniziare una nuova storia d’amore con lui.

Maurizio e Flaminia si sono sposati nel 1973 e hanno avuto due figli, Camilla e Saverio Costanzo. Hanno deciso di porre fine al loro matrimonio nel 1984, ma sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro figli. Sono sempre stati affettuosi l’uno con l’altra.