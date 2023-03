Chi è Flavio Insinna? Età, moglie, compagna, figli, malattia

Flavio Insinna è nato il 3 luglio 1965 a Roma. È un noto attore, conduttore televisivo e showman.

Età di Flavio Insinna

Flavio Insinna ha 57 anni. Doveva sposare l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani, ma ha scelto di rompere il fidanzamento. Attualmente è promesso sposo di Adriana Riccio, ex concorrente del programma veneto Affari Tuoi. I due hanno una relazione dal 2018. Adriana è nata nel 1978 a Mirano, un piccolo paese in provincia di Venezia. Residente nella sua città natale fin dall’infanzia, si è poi trasferita a Venezia. Nel capoluogo veneto, Adriana ha potuto portare avanti i suoi studi e i suoi interessi per lo sport, in particolare per le arti marziali. È istruttrice di Taekwondo.

Insinna non ha figli, e lo dichiara.

Non credo di possedere le qualità necessarie per essere un genitore efficace. Fortunatamente, i miei genitori mi hanno sostenuto incredibilmente, nonostante le loro riserve iniziali sulla mia carriera di attrice. Mia madre ha fatto da mediatrice tra me e mio padre, sostenendo a turno entrambi. Non credo di poter essere così comprensiva.

La malattia

Flavio Insinna ha recentemente rivelato di essere stato colpito da una malattia che gli ha quasi impedito di creare e mantenere legami interpersonali.

Ho sofferto di depressione, mio padre ha cercato un trattamento per me che mi ha permesso di riprendermi parzialmente. Da allora ho sviluppato una maggiore stima di me stesso e ho imparato a mantenere un atteggiamento positivo, anche in assenza di un motivo concreto di gioia.

Carriera

Dopo aver conseguito la maturità classica nel 1986, ha tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, senza successo. Si iscrive quindi alla scuola di recitazione Alessandro Fersen e completa il “Laboratorio di esercitazioni sceniche”, diretto da Gigi Proietti, nel 1990. La sua carriera professionale si divide tra teatro e cinema; tra i suoi lavori cinematografici si ricordano Metronotte (con Diego Abatantuono, 2000) e Il partigiano Johnny (2000). È noto per il ruolo del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi nella serie Don Matteo, oltre che per la conduzione del programma preserale Affari tuoi e del quiz show L’eredità.