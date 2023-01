CHI è Francesca Alotta? Dall’ex marito all’aborto e la battaglia contro il cancro

Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare, Francesca Alotta è oggi una stella splendente di Tale e Quale Show! Ha lottato con coraggio contro il cancro e ha affrontato la difficile separazione dal marito con forza e determinazione.

Siamo stati entusiasti di chiacchierare di recente con Francesca Alotta, che ha condiviso con noi il suo incredibile viaggio di rinascita. La cantante italiana, famosa per aver vinto il Festival di Sanremo al fianco di Aleandro Baldi con Non Amarmi, è stata protagonista assoluta della nuova edizione di Tale e quale show!

Sono assolutamente entusiasta di essere appena tornata da questa incredibile esperienza su Rai 1 con Carlo Conti! Non vedo l’ora di condividere la mia storia con Serena Bortone nel programma pomeridiano Oggi è un altro giorno. Sono entusiasta di parlare del mio percorso con il cancro e del mio matrimonio con il mio ex marito.

Conoscete Francesca Alotta! Questa donna incredibile ha un’età, una carriera, un’altezza, un peso e una biografia che vi lascerà a bocca aperta. Scoprite la sua storia e lasciatevi ispirare!

Nome: Francesca Alotta

La mia data di nascita è il primo gennaio 1968 – un giorno che conserverò per sempre!

Luogo di nascita: Palermo

Età: 53 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantante

Altezza: 165 cm

Peso: 67 kg

Profilo Instagram ufficiale: @francescaalottaofficial

Francesca Alotta, prodigio artistico nato il 1° gennaio 1968, sotto il segno del Capricorno, è stata benedetta da un padre illustre: Filippo Alotta, noto cantante. Nel 1988 inizia il suo percorso nel mondo della musica, calcando il palcoscenico come corista per diversi cantanti.

Nel 1992 vince il Festival di Sanremo con la canzone Non Amarmi di Aleadro Baldi, che ancora oggi è uno dei successi più popolari della kermesse! Questo successo l’ha portata in tutto il mondo, con il Giappone e Cuba come destinazioni più popolari. Nel corso degli anni ha avuto il piacere di lavorare con molti artisti di talento.

Dopo aver sperimentato enormi trionfi, il suo percorso musicale è stato drasticamente influenzato da due eventi strazianti: la perdita inaspettata del suo primo figlio, unita alla separazione dal suo compagno, e la lotta contro il cancro.

Chi è l’uomo fortunato che ha catturato il cuore di Francesca Alotta? L’avvincente storia del suo aborto ci terrà con il fiato sospeso!

Non è un segreto che l’unico matrimonio di Francesca non sia stato dei più felici: purtroppo i due si sono dovuti separare poco dopo aver detto “lo voglio”.

Nonostante la sua identità rimanga un mistero per il pubblico, sappiamo che il nome del suo ex marito è ancora sconosciuto. Purtroppo la loro relazione è finita a causa dell’infedeltà di lui.

L’angoscia di scoprire l’infedeltà della sua compagna è stata insopportabile e ha portato alla perdita del bambino non ancora nato. I rapporti hanno rivelato che la donna era sola in ospedale mentre abortiva, un’esperienza straziante soprattutto sapendo che non avrebbe mai più potuto avere figli.

Qual era la malattia di Francesca Alotta?

Dopo le turbolenze emotive dell’aborto, Francesca Alotta è stata costretta ad affrontare una lotta ancora più critica: la sua battaglia contro il cancro. La cantante, come ha raccontato in seguito, è riuscita a superare la prova con l’aiuto e la vicinanza dei suoi amici, che le hanno sempre fornito un sostegno incrollabile.

La cantante è un’anima fiera e determinata, che non si tira mai indietro di fronte alle sfide. Dopo aver affrontato un viaggio tumultuoso, è ora pronta a raccogliere i frutti del suo duro lavoro e della sua dedizione.