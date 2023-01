Chi è Francesco Caserta ex fidanzato di Paola Caruso e padre di suo figlio

Francesco Caserta, ex fiamma di Paola Caruso, è il padre del suo prezioso bambino Michele. Quando la bella di Avanti un altro ha annunciato la sua gravidanza, mostrando il pancione di cinque mesi, ha anche rivelato che il suo compagno l’aveva lasciata nell’estate del 2018, sfrattandola crudelmente dalla casa che condividevano.

Non dimenticherò mai il momento in cui i nostri occhi si sono incontrati: sembrava uscito da un film! Francesco Caserta, l’ex fidanzato di Paola Caruso, è un rinomato imprenditore con sede a Montecarlo. Gestisce una catena di supermercati di successo e ha le mani in pasta in molti altri campi. Ci siamo incontrati per la prima volta all’aeroporto di Lamezia – ha preso le mie valigie e mi ha detto: “Lascia che ti aiuti”. È davvero il mio principe: il modo in cui ci siamo guardati nell’anima è stato amore a prima vista!

Paola Caruso era felicissima quando ha rivelato la sua gravidanza al compagno durante le registrazioni di Pechino Express. Insieme vivevano una vita perfetta nella casa di lui, finché un giorno d’estate lui se ne andò bruscamente senza dire una parola e fece arrivare i carabinieri e la sorella di lui per sfrattarla. Ancora oggi lei non capisce perché la loro storia d’amore sia finita così bruscamente.

Paola Caruso è sconcertata dal particolare comportamento dell’uomo, che ritiene sia il risultato del rifiuto della madre di lui di accettare la loro relazione. “Non mi sarei mai aspettata che si arrivasse a questo punto, considerando i nostri progetti di costruire una vita insieme”, ha dichiarato affranta. “Sono consapevole che a sua madre non sono mai piaciuta e sono certa che lo abbia influenzato al punto che ha detto al mio avvocato che sono una persona delirante che sta inventando la verità. Se necessario, sono pronta a sottopormi al test del DNA”.

Paola Caruso si appella ardentemente affinché Caserta torni da suo figlio Michelino. Purtroppo l’imprenditore non ha mai incontrato nessuno dei due. Tuttavia, nel salotto domenicale di Barbara D’Urso, Paola Caruso ha dichiarato con fermezza che troverà per Michelino un padre che lo ami veramente.