Chi è Francesco Cozza ex marito di Manila Nazzaro? Età, lavoro e figli

Francesco Cozza: l’ex marito di Manila Nazzaro e padre dei loro figli

Francesco Cozza, l’ex coniuge di Manila Nazzaro e padre dei loro due figli, Nicolas e Francesco Pio, è un ex calciatore professionista che ha giocato in diverse squadre di prestigio in Italia. Recentemente, Manila Nazzaro ha partecipato all’edizione di Temptation Island e ha confessato di aver sofferto per le delusioni amorose passate, tra cui la separazione da Cozza.

L’ex marito di Manila Nazzaro, Francesco Cozza

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Cozza ha militato in alcune delle squadre più importanti d’Italia, come Milan, Reggina, Genoa e Siena. Nato a Cariati, provincia di Cosenza, il 19 gennaio 1974, ha 46 anni. Ha sposato Manila, Miss Italia 1999, nel 2005 e insieme hanno avuto due figli. La coppia si è separata nel 2017 per motivi non del tutto chiariti dalla showgirl.

In un’intervista rilasciata prima della sua partecipazione a Temptation Island, Manila Nazzaro ha rivelato di aver scoperto dell’altra relazione di Cozza attraverso le foto pubblicate su Instagram: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”. Cozza, invece, ha sostenuto che la loro storia era già finita nel periodo a cui l’ex moglie faceva riferimento.

Nel 2017, Manila annunciò la dolorosa separazione dall’ex marito, descrivendola come una decisione presa di comune accordo ma molto sofferta. “Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto… Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”, raccontò a Diva e Donna, per poi svelare le ragioni della separazione: “Penso soprattutto la lontananza: lui in giro per l’Italia per lavoro, io sempre a Roma con i bambini. Abbiamo vissuto tanto tempo lontani e a un certo punto non ci siamo più ‘riconosciuti’. Ho cercato di salvare l’amore fino all’ultimo, ma poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di fare questo passo.”

Dopo la separazione, Manila Nazzaro ha trovato un nuovo amore nel mondo del calcio: Lorenzo Amoruso, ex giocatore di Fiorentina, Bari, Rangers Glasgow e Blackburn. La coppia è insieme da quattro anni e ha affrontato momenti difficili, come la recente perdita di un figlio al terzo mese di gravidanza. Nonostante le sfide, il loro amore è rimasto forte e Lorenzo è diventato un secondo padre per i figli di Manila. Entrambi continuano a sostenersi a vicenda e a guardare al futuro con speranza, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino.