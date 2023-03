Chi sonoNicolas e Francesco Pio figli di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro: il matrimonio con Francesco Cozza e i figli Nicolas e Francesco Pio

Manila Nazzaro, nota per essere stata Miss Italia e per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata sposata con l’ex calciatore e attuale allenatore professionista Francesco Cozza. La coppia ha avuto due figli, Francesco Pio e Nicolas. Recentemente, Manila ha partecipato a Temptation Island Vip insieme al compagno Lorenzo Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore.

I figli Nicolas e Francesco Pio di Manila Nazzaro e il padre Francesco Cozza

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati insieme per quattro anni, e il loro amore è stato messo alla prova da un tragico aborto spontaneo. L’ex Miss Italia ha condiviso di essere rimasta incinta, ma di aver perso una bambina.

In passato, Manila è stata sposata con Francesco Cozza, ex calciatore di Reggina, Milan, Reggiana, e ora allenatore professionista. Dalla loro unione sono nati i figli Francesco Pio e Nicolas. La relazione con Cozza si è conclusa in modo turbolento. Manila ha rivelato di aver scoperto che il suo ex marito aveva una relazione con un’altra donna, con cui aveva avuto anche dei figli, prima della separazione ufficiale. “Aveva due famiglie contemporaneamente, questo mi ha ferita, mi ha fatto sentire sola, inerme, sbagliata”.

Dopo il divorzio da Cozza, Manila Nazzaro ha trovato un nuovo amore nel mondo del calcio, Lorenzo Amoruso, ex calciatore di Fiorentina, Bari, Rangers Glasgow, Blackburn. Il loro legame è stato forte e duraturo, con Lorenzo che è diventato una figura paterna per i figli di Manila. Tuttavia, la recente perdita di un figlio al terzo mese di gravidanza ha scosso entrambi, lasciando il loro grande desiderio ancora irrealizzato per il momento.