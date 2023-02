Chi è Franco Nero? Età, carriera, film, figli, moglie e vita privata

Non perdetevi la puntata di oggi di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin! L’ospite speciale è Franco Nero e scopriremo tutto quello che c’è da sapere su di lui. Sintonizzatevi ora!

Fin dall’inizio, Franco Nero ha impressionato il pubblico con le sue doti di attore. Ha debuttato in un film intitolato “La Bibbia” e ha continuato a recitare in molti altri film di successo. Franco Nero è un attore di grande talento e ha dimostrato di saper interpretare in modo convincente un’ampia gamma di personaggi.

Franco Nero è un celebre attore e regista italiano nato a Parma il 23 novembre 1941. Nero ha attirato l’attenzione di John Huston, che gli ha affidato il ruolo di Abele nel kolossal La Bibbia del 1965, ma la notorietà è arrivata con Un tranquillo posto di campagna, il primo di una serie di titoli in cui ha recitato. Il primo a portare Franco Nero in TV per intervistarlo fu Corrado.

I film di successo

Ha recitato in molti film gialli politici italiani e in film sperimentali. Tra i suoi titoli migliori ricordiamo:

Querelle de brest

Il giovane Toscanini

Diceria dell’untore

Fratelli e sorelle

Jonathan degli orari

È poi apparso in The Coming of Evil nel 2001 e ha debuttato alla regia con Forever Blues nel 2006. Oltre ai lavori cinematografici, ha avuto anche una notevole produzione sul piccolo schermo e nel 2011 ha ricevuto una stella nella Italian walk of fame di Toronto. Nel 2021, tuttavia, è tornato alla regia con il film L’uomo che disegnava Dio e nel 2022 ha ricevuto il premio alla carriera al Festival delle Arti di Costa Rossa. Recentemente è stato ospite di Today is Another Day to Remember per ricordare il grande Franco Zeffirelli.

Ultimo film Franco Nero

L’uomo che disegnava Dio, interpretato e diretto da Franco Nero, uscirà nelle sale il 2 marzo 2023.

Chi sono la moglie, i figli e la vita privata? Questo è un aspetto molto importante da conoscere di una persona.

Franco Nero ha conosciuto e si è innamorato dell’attrice Vanessa Redgrave nel 1967 sul set del film Camelot, dove lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. La coppia ha avuto un figlio, Charles Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre 1969. Tuttavia, la coppia si è separata poco dopo la nascita di Charles.

Il 22 settembre 1983 è nato a Roma Frank Sparanero, il secondo figlio di Franco Nero dalla sua unione con Pevec Danica (alias Alexandra Romanov). paternità e cognome riconosciuti nell’estate del 2020. Frank è un architetto e artista romano (fotografo, videomaker e attore), laureato alla Sapienza con due master. Frank è presidente della Fondazione Nero, che si occupa di arte e spettacolo, e ha fondato il MACR, il Salone delle Arti Cinematografiche di Roma. Ha inoltre creato il marchio Nero Production che presto diventerà una casa di produzione indipendente.

Nel 1987 Franco Nero ha avuto un altro figlio, Francesco Franquito Sparanero. La sua paternità è dovuta all’afrocolombiana Mauricia Mena, una donna che Nero ha conosciuto a Cartagena durante le riprese di un film.

Dopo anni di lontananza, Vanessa Redgrave e Franco Nero si sono riuniti e sposati il 31 dicembre 2006. Vanessa ha tenuto il matrimonio segreto all’inizio, ma poi l’ha reso pubblico nel 2009 durante un’intervista alla stazione radiofonica britannica BBC Radio 4.