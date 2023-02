Chi è Vanessa Redgrave moglie di Franco Nero? Età, figli e vita privata

Il matrimonio tra Franco Nero e Vanessa Redgrave è un amore duraturo e un rispetto reciproco. Stanno insieme da oltre 50 anni e hanno cresciuto insieme quattro figli. Sono una coppia riservata, ma il loro amore reciproco è evidente a tutti coloro che li conoscono.

Franco Nero e Vanessa Redgrave stanno insieme da oltre 50 anni. Si sono conosciuti sul set del film Camelot, dove lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. Hanno un figlio, Carlo, nato nel 1969. Franco ha anche un altro figlio, Franquito, nato da una precedente relazione. Vanessa ha due figlie da un precedente matrimonio, Natasha e Joely.

Franco Nero e Vanessa Redgrave sono innamorati da una vita.

È sul set di Camelot che è nata la famosa relazione tra Franco e Vanessa, che però è durata poco. Negli anni 2000 si sono ritrovati e il loro legame si è rafforzato. Poi, nel 2006, si sono sposati in gran segreto, ma non hanno rivelato la notizia delle nozze. Solo nel 2009 Vanessa ha reso pubblico il loro matrimonio, durante un’intervista a un talk show della radio pubblica britannica BBC 4. La Nero ha recitato in numerosi film che hanno fatto la storia del cinema in Italia e nel mondo, tra cui Django, Il giorno della civetta, Querelle de Brest e Il Giovane Toscanini. Parallelamente all’attività cinematografica, ha preso parte a film televisivi di grande successo, tra cui Fantaghirò. La Redgrave ha recitato in film di successo mondiale come Morgan pazzo come un cappellaio, Isadora, Assassinio sull’Orient Express.

Sarebbe fantastico vedere Franco Nero e Vanessa Redgrave a Ballando con le stelle. Sarebbero una coppia fantastica da guardare!

Franco e Vanessa sono stati ospiti di Ballando con le stelle il 18 marzo 2017. Nel talent show per celebrità di Milly Carlucci si sono esibiti come “ballerini per una notte”. Lui è amatissimo dai registi di tutto il mondo, vincitore di numerosi premi come il David di Donatello e candidato ai Golden Globe, e lei è vincitrice di un Oscar con il film Giulia nel 1978, considerata una delle migliori attrici al mondo. Sono stati i protagonisti della quarta puntata del programma del sabato sera di Rai1.