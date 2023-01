Chi è Frankie hi-nrg? Età, dove e quando è nato, dove vive, vero nome, moglie, figli e vita privata

Chi è Frankie hi-nrg e cosa possiamo sapere della sua vita professionale e personale? Frankie hi-nrg, il cui vero nome è sconosciuto, è nato in un luogo e in un’epoca sconosciuti. Anche la sua età è sconosciuta. Le informazioni disponibili sulla sua biografia sono limitate.

Francesco Di Gesù, conosciuto professionalmente come Frankie hi-nrg, è un rapper e produttore discografico italiano di origine siciliana. Nato a Torino il 18 luglio 1969, ha trascorso la sua infanzia tra Caserta e Città di Castello. Attualmente, Frankie hi-nrg ha 52 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Fin dall’inizio della scena hip hop italiana, nei primi anni ’90, è stato una figura di spicco, pubblicando nel 1992 il singolo “Fight da faida”, una dichiarazione contro le mafie e la corruzione.

Nel 1993, il suo album di debutto Verba manent viene pubblicato da una grande etichetta, segnando il primo album hip hop italiano di questo tipo. Due anni dopo pubblica il singolo Cali di tensione.

Nel 2003 esce il suo terzo album in studio, Ero un autarchico, con il singolo Chiedi chiedi pubblicato il 3 ottobre.

Nel 2005 ha pubblicato Rap©ital, una compilation di sue canzoni precedentemente pubblicate reimmaginate.

Dopo tre anni esce il suo quarto album in studio, DePrimoMaggio, e partecipa al Festival di Sanremo con il brano Rivoluzione, che racconta le difficoltà economiche dell’Italia e contiene un campione della canzone Introduzione di Fabrizio De André.

Questo brano vede l’impegno congiunto di Roy Paci ed Enrico Ruggeri come autori.

Nello stesso anno lavora al fianco di Pandaj nell’album Herculaneum, contribuendo alla title track recitando il testo latino di Plinio il Giovane sull’eruzione del Vesuvio del 79 d.C..

Nell’aprile 2009 ha contribuito al primo EP di Luca Napolitano, intitolato Vai. Nel maggio 2009 ha partecipato al progetto Artisti Uniti per l’Abruzzo.

Nel 2010 ha collaborato con Elia Marcelli e Alessandro Canini alla composizione del brano Meno male per Simone Cristicchi, presentato poi al Festival di Sanremo 2010.

Nel 2011 ha collaborato con Nathalie e Raf per il brano Numeri e con Fiorella Mannoia per il brano Non è un film, che ha ricevuto il Premio Amnesty Italia da Amnesty International. A partire dalla primavera del 2012, ha accompagnato Fiorella Mannoia nel tour Sud.

Nel 2014 ha partecipato al Festival di Sanremo con i brani Un uomo è vivo e Pedala.

Nel 2020 ha pubblicato il singolo Estate 2020, che racconta i mesi di isolamento vissuti a causa della pandemia di Covid.

Frankie hi-nrg: cinema e impegno

Frankie hi-nrg è un artista poliedrico, che ha lavorato come sceneggiatore, montatore di videoclip e collaboratore del programma radiofonico Caterpillar. Nel 2009 ha scritto per la trasmissione l’inno M’illumino di meno.

Ha recitato in Vuoto a rendere, regia di Alex Infascelli; Paz!, regia di Renato De Maria; Boris – Il film; I più grandi di tutti di Carlo Virzì; Viva l’Italia.

Nel 2013 ha presentato il programma televisivo Street Art su Sky Arte HD. Nel 2015 ha prestato la voce a Gesù Cristo nel film Dio esiste e vive a Bruxelles.

Ha dimostrato il suo impegno a favore di Emergency, un’associazione umanitaria, dedicandole una canzone dal titolo Din Don.

La vita familiare di Frankie hi-nrg, compresi moglie e figli, nonché il luogo di residenza, è considerata privata.

L’artista ha tenuto la sua vita privata in gran parte fuori dagli occhi del pubblico. È sposato con Carolina Galbignani e non ha avuto figli. Risiede a Cremona da molto tempo.