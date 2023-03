Chi è Gabriella D’Angelo moglie Francesco Piccolo? Età , lavoro e figli

Le informazioni sulla relazione tra il noto scrittore e sceneggiatore italiano Francesco Piccolo e sua moglie Gabriella D’Angelo non sono molto note.

Francesco Piccolo, noto scrittore e sceneggiatore italiano, sarà ospite questa sera della trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Tra le sue opere più importanti ricordiamo: “La separazione del maschio”, “Momenti di trascurabile felicità”, “Il desiderio di essere come tutti”, per il quale ha vinto il Premio Strega, “Momenti di trascurabile infelicità” e “L’animale che mi porto dentro”. Della sua vita privata, invece, si sa molto poco.

È stato rivelato che la moglie di Francesco Piccolo, Gabriella D’Angelo, è coinvolta.

All’età di 56 anni, Gabriella D’Angelo è l’orgoglioso marito della coppia sposata che vive a Roma con i due figli, Camilla e Andrea. Nel corso di un’intervista rilasciata a “La Stampa”, ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda lui e sua figlia. Ha raccontato: “Ho portato mia figlia con me alla presentazione di un libro in una città lontana. Dopo la presentazione, un lettore si è complimentato con me e si è rivolto a mia figlia dicendo: “Devi essere molto orgogliosa di tuo padre”. Al che lei rispose: “Certo che lo sono”. Dopo che la signora se n’è andata, mia figlia, con il suo accento romano, mi ha detto senza alcuna traccia di ironia: “Avrei potuto dire qualcos’altro?””.

Nel suo libro “Il desiderio di essere come tutti”, lo scrittore ha rivelato i dettagli della sua infedeltà alla moglie e madre dei suoi figli. In un’intervista a Vanity Fair ha espresso il suo amore per lei e la speranza di stare con lei per il resto della sua vita, pur sottolineando che nelle sue parole c’è sempre un elemento di falsificazione.