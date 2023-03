Chi è Ramona Badescu? Età, altezza, misure, marito e figli

Ramona Badescu è un’icona di bellezza che i suoi ammiratori ricordano con affetto e che non sarà mai dimenticata. È stata una delle protagoniste del leggendario varietà Il Bagaglino, accanto a personaggi come Pamela Prati, Valeria Marini e Angela Mellilo. La sua sfavillante carriera è iniziata nel 1990, quando è arrivata in Italia, e continua a mancarci molto.

Ramona Badescu ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1992 con il film Parenti Serpenti di Mario Monicelli. Da allora è apparsa in diversi film e in televisione come showgirl. Inoltre, nel 2008 si è candidata alle elezioni comunali della capitale. Ad un certo punto ha ottenuto un grande successo, ma cosa ha fatto ultimamente?

Oggi sono disponibili informazioni sull’età, la statura, il peso, il coniuge, la prole e l’occupazione di Ramona Badescu.

Ramona Badescu è nata a Craiova, in Romania, il 29 novembre 1968, sotto il segno del Sagittario, con un’altezza di 178 centimetri e un peso di 63 chilogrammi. Le sue misure sono 86-65-89. Prima del suo successo nel nostro Paese, ha conseguito la laurea in economia e commercio quando era ancora una giovane adulta. Suo padre era un ingegnere e sua madre un architetto.

Ora, dove è finita e cosa sta facendo l’ex simbolo del Bagaglino? La sua storia è davvero notevole: nel 2017 ha sposato Narcis Godenau, un imprenditore. A sorpresa, è rimasta incinta naturalmente all’età di 51 anni, prima di iniziare la fecondazione assistita, e nel 2019 è nato suo figlio Ignazio. È un risultato meraviglioso e molto desiderato che non aveva previsto.

Ramona aveva scelto di congelare i suoi ovuli in attesa di trovare il partner giusto con cui avere un figlio. Fortunatamente, alla fine incontrò Narcis e questo non fu più necessario. È stato un miracolo che non sia stata costretta a farlo. In precedenza, Ramona aveva avuto successo in Romania cantando canzoni napoletane, e ora sembra dividersi tra le due località.

